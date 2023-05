Elezioni amministrative 2023 in Sicilia: tutti i sindaci eletti in provincia di Messina

Si chiude lo spoglio delle elezioni amministrative che il 28 e 29 maggio 2023 hanno portato alle urne in Sicilia i cittadini di 128 Comuni, 32 dei quali in provincia di Messina. Da Taormina a Roccalumera, passando per Santa Lucia del Mela e Scaletta Zanclea, vediamo i risultati e tutti i sindaci eletti nel messinese.

Elezioni amministrative 2023 Sicilia: i sindaci eletti in provincia di Messina

Pubblichiamo di seguito l’elenco dei 32 sindaci eletti in provincia di Messina in occasione delle elezioni amministrative 2023:

Alì – Natale Rao (unico candidato);

– Natale Rao (unico candidato); Alì Terme – Tommaso Micalizzi (57,92%);

– Tommaso Micalizzi (57,92%); Capizzi – Leonardo Giuseppe Principato Trosso (62,30%);

– Leonardo Giuseppe Principato Trosso (62,30%); Casalvecchio Siculo – Antonio Marco Saetti (71,69%);

– Antonio Marco Saetti (71,69%); Castel di Lucio – Francesco Giuseppe Giordano (53,99%);

– Francesco Giuseppe Giordano (53,99%); Castell’Umberto – Veronica Maria Armelo (47,73%);

– Veronica Maria Armelo (47,73%); Fondachelli Fantina – Francesco Pettinato (53,53%);

– Francesco Pettinato (53,53%); Frazzanò – Gino Di Pane (unico candidato);

– Gino Di Pane (unico candidato); Furci Siculo – Matteo Giuseppe Francilia (56,86%);

– Matteo Giuseppe Francilia (56,86%); Gualtieri Sicaminò – Gino Sciotto (94,56%);

– Gino Sciotto (94,56%); Mazzarrà Sant’Andrea – Carmelo Pietrafitta (unico candidato);

– Carmelo Pietrafitta (unico candidato); Militello Rosmarino – Calogero Lo Re (82,15%);

– Calogero Lo Re (82,15%); Monforte San Giorgio – Antonio Pinizzotto (40,74%);

– Antonio Pinizzotto (40,74%); Mongiuffi Melia – Leonardo Rosario D’Amore (unico candidato);

– Leonardo Rosario D’Amore (unico candidato); Montagnareale – Salvatore Sidoti (37,90%);

– Salvatore Sidoti (37,90%); Motta Camastra – Carmelo Blancato (76,64%);

– Carmelo Blancato (76,64%); Pace del Mela – Mario La Malfa (56,15%);

– Mario La Malfa (56,15%); Roccafiorita – Carmelo Concetto Orlando (79,82%);

– Carmelo Concetto Orlando (79,82%); Roccalumera – Giuseppe Lombardo (40,57%);

– Giuseppe Lombardo (40,57%); Roccavaldina – Salvatore Visalli (53,28%);

– Salvatore Visalli (53,28%); San Filippo del Mela – Giovanni Pino (51,96%);

– Giovanni Pino (51,96%); San Fratello – Giuseppe Princiotta (41,38%);

– Giuseppe Princiotta (41,38%); San Teodoro – Salvatore Agliozzo (50,22%);

– Salvatore Agliozzo (50,22%); Sant’Agata di Militello – Bruno Mancuso (58,58%);

– Bruno Mancuso (58,58%); Santa Domenica Vittoria – Nunzio Spartà (55,22%);

– Nunzio Spartà (55,22%); Santa Lucia del Mela – Matteo Sciotto (93,93%);

– Matteo Sciotto (93,93%); Scaletta Zanclea – Gianfranco Moschella (48,55%);

– Gianfranco Moschella (48,55%); Taormina – Cateno De Luca (63,49%);

– Cateno De Luca (63,49%); Tripi – Michele Lemmo (unico candidato);

– Michele Lemmo (unico candidato); Tusa – Angelo Tudisca (74,31%);

– Angelo Tudisca (74,31%); Ucria – Vincenzo Crisà (90,92%);

– Vincenzo Crisà (90,92%); Valdina – Antonino Di Stefano (66,84%).

