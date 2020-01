Crisi in casa M5S: la scelta di Schepis e le sorti del Cambio di passo

A poche ora dal Cambio di passo proposto da Cateno De Luca l’esito della votazione è ancora incerto, legato alla decisione di alcuni consiglieri che non hanno ancora chiarito la propria posizione. Tra questi Giuseppe Schepis del Movimento 5 Stelle, unico pentastellato a non essersi ancora espresso dopo la scissione andata in scena mercoledì sotto gli occhi di tutta Messina.

Che le cose non andassero bene in casa M5S già si sapeva. La prima a rompere con il Movimento è stata Serena Giannetto che, dopo aver inviato al Sindaco le proprie considerazioni sulla delibera da lui presentata, ha preso le distanze dal gruppo consiliare per poi uscirne ufficialmente proprio in occasione della Seduta di mercoledì 22 gennaio dedicata al Cambio di passo.

A sanzionare la presa di posizione di Serena Giannetto, prima ancora della sua fuoriuscita dal gruppo, erano stati i colleghi Andrea Argento, Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco e Paolo Mangano che avevano sentenziato: «Chi è stato incantato dai serpenti sa dov’è la porta». Ma a questa nota mancavano due firme del M5S (oltre, naturalmente, a quella di Serena Giannetto): quella di Francesco Cipolla e quella di Giuseppe Schepis. Se il primo ha subito specificato di non essere stato messo al corrente della nota in questione per poi denunciare come nel gruppo consiliare fosse «venuto meno il confronto interno»; il secondo è stato più cauto, ha chiarito la sua visione sul Cambio di passo senza però spingersi oltre.

Dopo la fuoriuscita di Serena Giannetto, anche Francesco Cipolla si è alzato, in Consiglio Comunale, per annunciare la sua decisione di lasciare il gruppo del Movimento 5 Stelle. Oggi, quindi, si ritroveranno entrambi tra le file del gruppo misto.

Da tutto questo è rimasto fuori Giuseppe Schepis. Assente giustificato mercoledì scorso perché influenzato, il consigliere del Movimento 5 Stelle non si è ancora pronunciato sul Cambio di passo e attualmente figura nella lista dei “forse” (o degli “indecisi”, che dir si voglia). In ogni caso, oggi dovrà necessariamente schierarsi e definire la propria posizione. Se dovesse scegliere di aderire alla linea del partito di appartenenza, Schepis farebbe salire la lista dei “no” da 15 a 16 decretando la bocciatura del Cambio di passo.

I numeri del Cambio di passo

11 favorevoli: Biagio Bonfiglio, Nello Pergolizzi, Massimo Rizzo e Libero Gioveni dei gruppi Libera Me e PD; Francesco Cipolla e Serena Giannetto, ex Movimento 5 Stelle; Giovanni Caruso, Nicoletta D’Angelo, Pierluigi Parisi, Salvatore Serra, Ugo Zante del centrodestra;

