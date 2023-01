Consiglio Comunale, Rosaria D’Arrigo lascia il gruppo “Con De Luca per Basile Sindaco”

Nuovo cambio di casacca in Consiglio Comunale: la consigliera Rosaria D’Arrigo lascia il gruppo “Con De Luca per Basile Sindaco” e passa al misto. Non è la prima fuoriuscita dalla maggioranza, già nelle scorse settimane il consigliere Cosimo Oteri era transitato in Forza Italia.

A comunicarlo è stata la consigliera stessa con una nota letta dal vicepresidente vicario, Nello Pergolizzi, all’inizio della seduta di oggi, 10 gennaio 2023. Rosaria D’Arrigo, eletta con la lista “Con De Luca per Basile Sindaco” alle elezioni amministrative del giugno 2022 ha formalizzato la sua adesione al gruppo misto. Letta la nota, la consigliera non è voluta intervenire.

Come detto, non è il primo cambio di casacca avvenuto in questo Consiglio Comunale dall’inizio del mandato. La prima è stata, nella seduta di insediamento, la consigliera Concetta Buonocuore, transitata dal centrosinistra al Misto; poi Nicoletta D’Angelo (unica eletta in Forza Italia; dopo il suo abbandono il gruppo si è automaticamente sciolto); poi ancora Mirko Cantello, che da Prima l’Italia (il gruppo della Lega che alle scorse Amministrative ha appoggiato Basile) è passato al Misto; e infine Cosimo Oteri, uscito dalla maggioranza per poi riformare il gruppo di Forza Italia.

