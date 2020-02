Messina. Da Radio UniVersoMe a Rtl 102.5: la storia di Claudio Panebianco

Claudio Panebianco, ex studente dell’Università di Messina, sbarca ad Rtl 102.5, realizzando il suo sogno di tenere una rubrica giornaliera in una delle radio più rinomate del panorama italiano.

Il giovane iniziò a collaborare nel 2015 con con la neonata Radio UniVersoMe e da allora ha fatto tanta strada. A soli 24 anni ha raggiunto il sogno cullato da qualunque radioamatore: tenere una rubrica giornaliera su una delle radio più rinomate del panorama radiofonico nostrano, cioè Rtl 102.5 Via Radio. La sua rubrica, della durata di 15 minuti circa, tratterà di novità e curiosità sul mondo cosmopolita dei viaggi.

Il suo amore per la radio è sbocciato a 16 anni con la web radio scolastica del Liceo “La Farina” ed è cresciuto ulteriormente, dopo la fondamentale e formativa esperienza nella redazione di UniversoMe, con RadioSapienza (dove è stato referente dell’area speaker).

A distanza di 5 anni, il grande salto, con milioni di persone all’ascolto ed il pensiero rivolto alla sua città ed alla sua Università: «A Messina ho mosso i primi passi – ha commentato Claudio Panebianco – ed all’Ateneo peloritano devo davvero tanto. Durante l’esperienza con UniVersoMe ho imparato a lavorare, davvero, dentro l’ambiente degli uffici stampa e delle dinamiche della radio vera, quella fatta di contatti e capacità di essere sempre presenti con tutta la professionalità del caso. Alla città devo tutto, dalle mie origini fino alla mia crescita, ed a chi ci prova o sogna di provarci, a chi si dice che viene da una città troppo piccola per un sogno troppo grande, dico di non mollare mai: la voce non conosce confini e le onde radio arrivano ovunque».

(65)