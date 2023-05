Tutto Festival 2023: i concerti di cui hai bisogno per la tua estate in Sicilia

Ci prepariamo all’arrivo dell’estate 2023 con “Tutto Festival”, speciale dedicato ai concerti e ai festival in giro per la Sicilia: perché non c’è niente di meglio di un’isola calda azzurra e piena di musica. Tantissimi gli artisti in arrivo, pronti ad esibirsi in barca all’Isole Eolie, nel suggestivo Parco Archeologico di Agrigento, alle pendici dell’Etna e sui Monti Sicani. Ed è proprio nell’entroterra siciliano, tra Prizzi e Santo Stefano Quisquina, che sta per debuttare la prima edizione del Tinca Timpa Festival.

Non mancano poi l’Ypsigrock che festeggia 26 anni nel borgo di Castelbuono, il FestiValle alla Valle dei Templi e il giovanissimo Opera Festival. E poi il Mish Mash al Castello di Milazzo (in foto), l’Indiegeno Fest nel Golfo di Patti e gli artisti italiani e internazionali al Teatro Antico di Taormina. Qui tutti i festival e i concerti per l’estate 2023 in Sicilia:

Estate 2023: i concerti in Sicilia

Il nostro tour comincia da Messina. Ecco chi ospiterà la città dello Stretto:

16 giugno a piazza Duomo Tezenis Summer Tour ;

; 4 luglio Tiziano Ferro in concerto allo Stadio San Filippo;

in concerto allo Stadio San Filippo; 21 e 22 luglio, a Capo Peloro RDS Summer Festival ;

; 30 luglio Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Filippo.

Poi ci spostiamo in provincia di Messina. Ecco gli appuntamenti dalle Isole Eolie a Milazzo:

Eolie Music Fest: dal 29 giugno al 7 luglio per chi ama stare in barca, cullato dalle onde del mare, tornano i concerti tra Lipari, Vulcano e Stromboli. Tra gli artisti i Motel Connection, ma per rimanere aggiornati basta seguire la pagina social del festival.

Radica Festival: il 28 e il 29 luglio, a San Marco D’Alunzio. Non ancora annunciati i nomi in line up. Per rimanere aggiornati a questo link.

Indiegeno Fest: dal 31 luglio al 7 agosto, torna tra il Teatro di Tindari, Patti Marina e la Riserva di Marinello, la nona edizione della rassegna curata da Leave Music. Tra gli artisti c’è anche Carmen Consoli: la “cantantessa” si esibisce all’alba del 7 agosto. A questo link per i biglietti.

Mish Mash Festival: dal 7 al 10 agosto, al Castello di Milazzo, la settimana edizione della rassegna diventata punto di riferimento per chi è alla ricerca di nuovi suoni. In line-up ci sono i Nu Genea e anche il “nostro” Toti Poeta. A questo link per i biglietti.

Estate 2023: i concerti al Teatro di Taormina

E quando si parla di concerti ed estate non si può non dedicare uno spazio a Taormina: il Teatro Antico è uno dei palchi più ambiti dagli artisti italiani e internazionali. Quest’anno in programma anche Gianni Morandi e Robert Plant. (La lista è in aggiornamento):

2 giugno: Modà

4 giugno: Steven Patrick Morrisey

11 giugno: Levante

14 giugno: Giorgia

18 giugno: David Garrett

2 luglio: Omaggio a Maria Callas

22 luglio: Planet Funk

25 luglio: “The music of Burt Bacharach”

27 luglio: Stewart Copeland

1 agosto: Gigi D’Alessio

2 agosto: Max Gazzè e Orchestra Jazz Siciliana

3, 5, 6 agosto: Eros Ramazzotti

4 agosto: Jimmy Sax and Symphonic Dance Orchestra

10 agosto: Gianni Morandi

25 agosto: Madame

26 agosto: Francesco Renga e Nek

28 agosto: Venditti e De Gregori

30 agosto: Robert Plant and Saving Grace feat. Suzi Dian

1 e 2 settembre: Andrea Bocelli

3 settembre: Achille Lauro

5 settembre: Kim Hyun Joong

12 settembre: Orchestra Sinfonica Siciliana

13 settembre: Accademia musicale “Ars Antiqua”

14 settembre: Elodie

23 settembre: Umberto Tozzi

Festival Sicilia estate 2023

Ma in estate la musica suona su tutta l’Isola, accontentando tutte le orecchie; dal jazz all’elettronica, passando da pop italiano. Ecco i festival e i concerti da non perdere in giro per la Sicilia durante l’estate 2023:

Gli altri concerti in Sicilia

Insieme ai Festival, diverse le rassegne e i concerti sull’Isola:

Siracusa Stelle al Teatro , al Teatro Greco di Siracusa: si comincia con Biagio Antonacci il 10 luglio (già sold out) e si chiude il 25 agosto con Massimo Ranieri . In mezzo: Giorgia , Zucchero , Negramaro , Carmen Consoli , Venditti e De Gregori . A questo link per i biglietti.

, al Teatro Greco di Siracusa: si comincia con il 10 luglio (già sold out) e si chiude il 25 agosto con . In mezzo: , , , , . A questo link per i biglietti. Green Pop Festival , a Palermo: dal 12 luglio al 12 agosto, tra il Teatro Verdura e i Cantieri della Zisa, ci sono Mr. Rain, Tananai, Madame, Articolo 31. A questo link per i biglietti.

, a Palermo: dal 12 luglio al 12 agosto, tra il Teatro Verdura e i Cantieri della Zisa, ci sono Mr. Rain, Tananai, Madame, Articolo 31. A questo link per i biglietti. Sotto il Vulcano Fest: rassegna itinerante alle pendici dell’Etna. Tra gli artisti che si esibiranno a Villa Bellini, a Catania, anche Damien Rice e i Baustelle. A questo link per i biglietti.

