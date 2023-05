Estate in musica a Messina: a piazza Duomo il Tezenis Summer Festival 2023

Ancora sorprese per l’estate 2023 a Messina: il 16 giugno a piazza Duomo arriva il Tezenis Summer Festival, uno spettacolo live della durata di 3 ore con l’animazione di Radio 105 e un dj set internazionale. A comunicarlo con entusiasmo, il sindaco Federico Basile: «Abbiamo lavorato affinché Messina fosse protagonista del panorama della grande musica nazionale ed internazionale».

Si va arricchendo sempre di più il cartellone degli eventi in calendario nei prossimi mesi in riva allo Stretto. Oltre a RDS Summer Festival, in programma il 21 e 22 luglio, e la presenza per due settimane a partire da lunedì 15 maggio della temporary radio di RDS; il 16 giugno Messina sarà teatro del Tezenis Summer Festival organizzato da Radio 105.

Sono oltre 60 gli artisti precettati da Tezenis e Radio 105 per l’evento dell’estate. Tra di loro Achille Lauro, gli Articolo 31, Annalisa, Ana Mena, Mr. Rain, Rocco Hunt, Tananai, Levante, Paola & Chiara, i Gemelli Diversi, Elodie, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani, Lazza, i Pinguini tattici nucleari, Le Vibrazioni, Francesca Michielin, Emis Killa, Emma e tantissimi altri. L’elenco completo è disponibile qui. A breve aggiornamenti per scoprire chi di loro si esibirà a Messina. L’evento è a ingresso libero.

A guidare le quattro serate saranno le conduttrici di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli. Quattro le tappe previste per la manifestazione: il 9 giugno a Rimini, il 16 giugno a Messina, il 23 a Paestum, il 30 a Genova. Tutti i concerti verranno trasmessi in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e saranno live sui social di Radio 105.

(Foto di repertorio)

