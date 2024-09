“Cocktail Day”: al Marina del Nettuno di Messina l’evento fra drink, musica ed arte

Si prospetta una serata memorabile al Marina del Nettuno di Messina mercoledì 11 settembre con il “Cocktail Day”.

Quattordici Bartender provenienti da tutta Italia, (da Torino ad Ortigia), prepareranno drink sul tema “musica ed arte” dandosi il cambio ad intervalli di un’ora tra mare, musica e arte.

Sarà possibile degustare i loro cocktail dalle 18 fino a tarda notte.

I bartender si daranno il cambio al bancone del padrone di casa Christian Costantino. Christian interverrà all’ appuntamento in veste di barmanager e organizzatore dell’evento, ma soprattutto di cofounder dell’ associazione “Bartender Lab Academy”, presente al Marina con 5 cocktail dedicati.

Saranno presenti 8 Aziende, 5 delle quali organizzeranno delle masterclass per addetti ed appassionati, dalle 16 alle 20, presentando le nuove tendenze della mixology.

Marina del Nettuno: continua il viaggio del buon bere miscelato

Sarà possibile seguire: “Rossi D’Angera” per la liquoristica, “Fusetti” per il bitter, “Gin Arte” per il gin, “Martini” per i vermouth e “The House Of Suntory” per i distillati Giapponesi.

Perché dei drink sul tema Musica ed arte?

Perché, insieme ai cocktails o viceversa, saranno presenti gli artisti di “Frequenze” il format itinerante ideato da Piero Anna, che nella stagione estiva ha visto esibirsi in città, Dj e artisti, che a ritmo di musica hanno dato vita a delle opere che saranno esposte e premiate, tra un drink e l’altro. Il ricavato delle eventuali vendite dei quadri, andrà in beneficenza.

Tra i protagonisti del Cocktail Day al Marina del Nettuno di Messina ci saranno: G.Genovese, dj Marcello e & Glauco, BlueMarina & Valeria Macadino, Emmetiemme, Lodomil & Maca, Ivan Martines & Grazia D’Arrigo, Tony Proe & Peppe Rion, Robi D & Evo/Mastyyc.

La serata verrà presentata e accompagnata dalla musica di Alfredo Reni, dj e speaker radiofonico.

La cucina del Marina del Nettuno guidata dallo chef Anoj Sandaruwan, proporrà un menu food dedicato e rivolto al tema della serata con tre piatti inediti firmati “musica ed arte”.

Il Marina del Nettuno continua il viaggio nel mondo dei cocktail e del buon bere miscelato. In questa stagione diversi i riconoscimenti ottenuti: un posto nel “Drink Team 2024” di Bargiornale (del quale fa parte il Barmanager) e un premio come “Best Cocktail” Three Cents ottenuto durante il Mix Contest Italy Tour di Catania.

I bartender presenti al “Cocktail Day” del Marina del Nettuno

Rispettivamente da:

Torino, Giuliana Giancano con The House Of Suntory,

Milano, Umberto Oliva con Bitter Fusetti,

Bologna, Vlad Tcaci con Rossi D’Angera e Peppe Doria con Martini,

Catania, Giovanni Torre con Aquamaris,

Ragusa, Mattia Cilia con Tito’s Vodka,

Ortigia, Andrea Franzò con Gin Arte, poi Giuseppe Margareci,

Vulcano con Santa Teresa Rum,

Messina, Michele Salerno con Gin Fish, Christian Costantino, Filippo Dodisi, Dario Minacori, Giovanni Imbesi e Valeria Gangemi per “Bartender Lab Academy”.

