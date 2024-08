The Screen Day Messina: la festa del cinema che ha regalato emozioni a grandi e piccoli

Il 7 agosto è stato il The Screen Day, l’evento annuale che celebra il compleanno delle multisale The Screen Cinemas di Messina e Milazzo e l’amore per il grande schermo.

Fra colori, gioia, divertimento e intrattenimento, grandi e piccoli hanno trascorso una giornata memorabile in compagnia di principesse Disney, Super Mario e Peach, Barbie e persino gli amatissimi Minions di Cattivissimo Me.

I The Screen Cinemas di Messina e Milazzo si sono vestiti a festa a partire dalle 16:30 regalando una serata indimenticabile all’insegna di risate e stupore. Il The Screen Day è stata l’occasione perfetta per vedere in anteprima nazionale l’attesissimo CATTIVISSIMO ME 4 che ha visto il ritorno di Gru e degli adorati Minions. Appuntamento imperdibile è stata anche la premiere dei film TRAP, diretto da Shyamalan, e BORDELANDS, con Kevin Hart e Kate Blanchett. Il costo del biglietto di ingresso era ridotto per tutti.

The Screen Day Messina: tutte le attività per grandi e piccoli

Il The Screen Day è stata una vera e propria festa che, oltre alla magia del cinema, ha offerto tantissimi gadget ufficiali e un’incredibile varietà di attività per tutta la famiglia.

A Messina, il mago Alex ha incantato i piccoli spettatori con il suo spettacolo di magia. Al The Screen Day non è mancata la presenza del trio composto da Red Aria e Blu che hanno centinaia di visualizzazioni su Youtube. Il trio ha portato energia e gioia agli spettatori che hanno potuto intrattenersi anche con l’influencer Giulia Ferro e RadioDOC.

Il divertimento non è finito qui. Grazie alla bravura dei truccatori, i piccoli appassionati di cinema hanno potuto farsi realizzare trucchi e disegni dei loro personaggi preferiti. E poi? Tanta animazione con musica, sculture e scenografie di palloncini, un mega gonfiabile e l’immancabile photoboot ufficiale dell’evento per tornare a casa con un ricordo indelebile del The Screen Day.

