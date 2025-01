Al Centro Commerciale Tremestieri di Messina arriva la Befana

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio dalle 16,00 alle 20,00 la Befana arriva al Centro Commerciale Tremestieri di Messina. “La simpatica vecchina” sarà presente per regalare due meravigliosi pomeriggi di festa a tutti i bambini.

In programma, infatti, distribuzione di caramelle e carbone dolce per i più piccoli, intrattenimenti vari itineranti nelle gallerie del Centro per raggiungere tutti i visitatori, tanti selfie e tante fantastiche foto ricordo con la befana al Centro Commerciale Tremestieri.

Inoltre al secondo piano sarà previsto il “Trucca Bimbi” che consentirà di trasformare e colorare il viso dei piccoli ospiti nei loro personaggi preferiti e più amati. Tanta voglia di divertimento dunque per concludere in festa ed in allegria gli ultimi giorni del Natale del Centro Commerciale Tremestieri iniziato da oltre un mese con il “Villaggio di Babbo Natale”, “Il presepe dedicato a Messina”, “Il Circo di Natale” e la sontuosa illuminazione della facciata esterna del Centro.

Oltre agli eventi natalizi che stanno per concludersi questi sono giorni importanti per il Centro Commerciale Tremestieri, da sabato 4 gennaio iniziano i saldi nei vari negozi della nota struttura dove è possibile effettuare ogni genere di shopping, dall’abbigliamento per lei e per lui e per i bambini, agli accessori fashion, le calzature e molto altro ancora nei numerosi punti vendita dislocati nei tre piani della struttura.

Il modo migliore per iniziare bene il 2025 all’insegna degli ottimi affari e delle scelte giuste sia tema di moda che di ogni genere di acquisto.

Anche in questo inizio 2025 il Centro Commerciale Tremestieri si conferma il Centro più amato della città sia per lo shopping nei suoi numerosi negozi, ma anche per trascorrere una bella giornata di festa con la famiglia e con gli amici.

(8)