The Screen Day: la Grande Festa del Cinema a Messina e Milazzo il 7 agosto

Tutto pronto a Messina e a Milazzo per il “The Screen Day” – la Grande Festa del Cinema!

L’appuntamento è per il 7 agosto per vivere una giornata indimenticabile nei The Screen Cinemas di Messina e Milazzo. Dalle ore 16:30 si festeggia con il costo del biglietto di ingresso ridotto per tutti.

Cosa ci sarà alla Grande Festa del Cinema? Oltre alla normale programmazione, verranno proiettate in esclusiva le premiere di TRAP di M. Night Shaymalan e BORDERLANDS con Kevin Hart e Cate Blanchett.

In più, ci sarà l’anteprima nazionale di CATTIVISSIMO ME 4, con il ritorno di Gru e degli amatissimi Minions!

Grande Festa del Cinema: le attività a Messina e a Milazzo

Per la Grande Festa del Cinema a Messina e a Milazzo, durante tutta la giornata, sono previste moltissime attività per tutta a famiglia:

A Milazzo : animazione con musica, truccabimbi, sculture di palloncini, “bimbi in bolla”, e lo spettacolo di bolle a cura di Domenico Rizzo.

: animazione con musica, truccabimbi, sculture di palloncini, “bimbi in bolla”, e lo spettacolo di bolle a cura di Domenico Rizzo. A Messina: animazione con musica, truccabimbi, sculture di palloncini, un mega gonfiabile e lo spettacolo di magia di Mago Alex e al concerto live dei Red Aria Blu!

Inoltre, ci saranno speciali scenografie con palloncini e photobooth ufficiale dell’evento. Qui sarà possibile farsi fare qualche scatto da un fotografo professionista e ricevere gratuitamente una stampa della foto come ricordo di questa festa per (grandi e piccoli) amanti del grande schermo.

Il divertimento non finisce qui: chi parteciperà all’anteprima di CATTIVISSIMO ME 4 riceverà un esclusivo gadget dei Minions e uno della Coca-Cola in omaggio. Inoltre, RadioDOC e l’influencer Giulia Ferro saranno presenti nei foyer per raccogliere opinioni sul film e per parlare un po’ di cinema.

The Screen Day sarà una vera e propria Festa del Cinema per tutta la città, una giornata per celebrare il compleanno di The Screen Cinemas con tanto divertimento, intrattenimento e, naturalmente, grande cinema!

