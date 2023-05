Da Achille Lauro a Mr. Rain: i primi nomi di RDS Summer Festival (che fa tappa anche a Messina)

Un’estate di musica ed eventi in riva allo Stretto: il 21 e 22 luglio 2023 RDS Summer Festival approda a Messina, per la precisione a Capo Peloro. Un weekend dedicato al divertimento, con live, dj set, giochi, talent e tantissimo altro. Il tutto a ingresso gratuito. Svelati i nomi dei primi quattro artisti che parteciperanno alla manifestazione. Nei prossimi giorni sarà comunicato chi parteciperà a quale delle sei tappe previste in giro per l’Italia.

Lo avevamo anticipato ieri, a seguito di un piccolo “teaser” pubblicato dal sindaco di Messina, Federico Basile, sulla propria pagina Facebook: RDS Summer Festival approderà alla città dello Stretto quest’estate per due giorni dedicati alla grande musica nazionale, e non solo. L’appuntamento per la tappa siciliana è fissato per venerdì 21 e sabato 22 luglio 2023 a Torre Faro.

Il Festival di RDS prevede 6 tappe in sei località turistiche italiane che, da giugno a settembre, ospiteranno le esibizioni live di 24 artisti per tutti gli amanti della musica. Svelati i primi quattro nomi: Achille Lauro, Mr. Rain, Annalisa e Sangiovanni. Come detto, non sappiamo ancora chi si esibirà a Messina, ma potrebbe anche essere uno di loro.

Come anticipato, RDS Summer Festival 2023 darà spazio anche ai talenti musicali emergenti. Con “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo!” cantanti e band provenienti da tutta Italia potranno esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. È possibile iscriversi al casting a questo link. A decidere sarà una giuria d’eccezione.

Le tappe di RDS Summer Festival 2023 sono 6: il tour partirà il 23 e 24 giugno da Senigallia per poi raggiungere Sabaudia il 30 giugno e 1 luglio, Barletta il 14 e 15 luglio, Messina il 21 e 22 luglio e Sanremo il 28 e 29 luglio. Ultima tappa a Marina di Pietrasanta l’8 e il 9 settembre. Come si diceva, l’ingresso all’evento sarà gratuito. Sarà possibile prenotare il proprio posto a partire da giugno sul sito apposito.

