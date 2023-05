L’estate sta arrivando: a Messina approda RDS Summer Festival 2023. Le date

È ancora avvolta nel mistero la tappa nella città dello Stretto di RDS Summer Festival, l’evento che, nell’estate 2023, porterà a Messina musica, attrazioni e tanto divertimento. A dare la notizia (e comunicare le date) il sindaco Federico Basile, con un post pubblicato su Facebook. Ecco cosa sappiamo finora.

Della partnership tra la città di Messina e RDS vi abbiamo già parlato. Nell’ambito del cartellone “Messina città della musica e degli eventi” 2023, infatti, il Comune aveva già annunciato la presenza di una delle radio più amate nella città dello Stretto. Una postazione – una temporary radio – sarà allestita infatti a piazza Cairoli nei mesi di maggio e settembre 2023. A quanto pare, però, non è tutto: il 21 e 22 luglio 2023 a Messina approda RDS Summer Festival, l’evento organizzato da Radio Dimensione Suono con sei tappe in tutta Italia.

Cosa prevede l’evento? «Musica, attrazioni e ricordi da vivere e condividere! – si legge sulla pagina di RDS. Tra Dj internazionali e performance live dei migliori artisti 100% grandi successi». Ma anche un “villaggio” colorato di «installazioni artistiche dai toni intensi: altalene, scivoli e dondoli».

Gli artisti che si esibiranno per RDS Summer Festival con lo Stretto di Messina sullo sfondo non sono ancora stati rivelati. Nell’edizione 2022 sul palco di RDS in occasione del Summer Festival sono saliti Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Raf, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Oltre a loro, i migliori Dj internazionali, tra i quali: Bob Sinclair, Jimmy Sax, Robin Schulz, Albert Marzinotto. Oltre a quella di Messina (a Torre Faro), le altre tappe di RDS Summer Festival 2023 sono: Senigallia, Sabaudia, Barletta, Sanremo e Marina di Pietrasanta.

(Foto di repertorio di RDS Summer Festival 2022)

(137)