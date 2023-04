RDS loves Messina: a piazza Cairoli il progetto per promuovere la città oltre lo Stretto

Una postazione radio temporanea a piazza Cairoli per creare intrattenimento e promuovere la città oltre lo Stretto: questo, in estrema sintesi, il progetto “RDS loves Messina” presentato questa mattina in conferenza stampa nel Salone della Bandiere di Palazzo Zanca nell’ambito del cartellone di eventi che accompagneranno i messinesi da fine aprile a dicembre 2023.

Sport, concerti, street food (e street fish), ma anche moda, eventi ormai consolidati, come il Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, e assolute novità. Oggi, 26 aprile, la Giunta Basile ha presentato il cartellone “Messina città della musica e degli eventi 2023”. Per i prossimi mesi la città dello Stretto avrà un partner di rilievo, ovvero RDS (Radio Dimensione Suono) che installerà a piazza Cairoli una temporary radio da cui trasmetterà per due settimane a maggio e due a settembre.

A spiegare cosa si farà è Massimiliano Montefusco, general manager di RDS: «Abbiamo strutturato un progetto che si potrebbe definire unconventional, perché è crossmediale e vede un concept che si chiama “RDS loves Messina”. RDS contaminerà il suo palinsesto con contenuti riguardanti Messina, città che è stata sempre portatrice di italianità nel mondo, con un patrimonio paesaggistico e storico-artistico straordinario e anche con un’eccellenza e una varietà dei prodotti gastronomici. Creeremo una temporary radio a piazza Cairoli».

«Per due settimane di maggio e due settimane di settembre – spiega – saranno presenti i nostri talent. In piazza ci saranno Anna Pettinelli e Sergio Friscia, e nella fascia pomeridiana Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Ci saranno le nostre rubriche lifestyle, i weekend dedicati all’insegna di un’attività di branded content. Amplificheremo tutto questo su tutti i nostri canali, social e non. Saremo in diretta in FM e attraverso la nostra tv. Tutto questo verrà accompagnato dalla bellezza, della qualità e dell’eccellenza del territorio. Vogliamo creare un’onda straordinaria e positiva per far scoprire la bellezza del territorio. Con RDS loves Messina vogliamo portare la bellezza del territorio e delle persone che lo compongono».

Come “coda lunga”, specifica infine Montefusco, è prevista la creazione di podcast, con aneddoti, luoghi e particolari riguardanti Messina, che andranno sulla piattaforma di RDS e su quelle dedicate. Un tipo di contenuto, in sostanza, che andrà oltre i singoli eventi e sarà fruibile nel tempo.

