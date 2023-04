Masterchef, aquiloni, street food, forti, concerti: tutti gli eventi a Messina fino a dicembre 2023

Masterchef a piazza Duomo, campionati sportivi, il festival degli aquiloni di capo peloro, lo Stretto Pride, Skycalciomercato, il concerto di Tiziano Ferro e quello dei Pinguini Tattici Nucleari: è stato presentato questa mattina il calendario completo degli appuntamenti in programma in città fino a dicembre 2023 nell’ambito di “Messina città della musica e degli eventi”.

Qualche anticipazione l’avevamo già avuta, ma oggi il sindaco Federico Basile, in compagnia della Giunta al completo, ha presentato ufficialmente il programma degli eventi che animeranno Messina nei prossimi mesi: «L’idea è quella di creare non un calendario legato all’estate o all’inverno, ma un percorso che veda la città interessata in tutte le sue caratteristiche e in tutte le sue eccellenze, un percorso che continui e che sia trainante di altri eventi. Abbiamo lavorato su diversi settori: sport, cultura, spettacolo e imprenditoria. È un programma strutturato non sul singolo evento ma sul sistema. Vogliamo che sia coinvolta tutta la città».

RDS loves Messina: la radio a piazza Cairoli

Ospite a sorpresa in collegamento, Massimiliano Montefusco di RDS per il progetto RDS Loves Messina: «Porteremo il logo RDS con una radio temporanea a piazza Cairoli, che vedrà per due settimane di maggio e due di settembre i nostri talent. Ci saranno le nostre rubriche, weekend dedicati. Amplificheremo tutto questo su tutti i nostri canali, social e non. Saremo in diretta in FM e attraverso la nostra tv. Tutto questo verrà accompagnato dalla bellezza, della qualità e dell’eccellenza del territorio. Prevista anche una produzione podcast con aneddoti, luoghi e particolari riguardanti il territorio. Vogliamo creare un’onda straordinaria e positiva per far scoprire la bellezza del territorio. Con RDS loves Messina vogliamo portare la bellezza del territorio e delle persone che lo compongono».

Il programma degli eventi a Messina fino a dicembre 2023

Di eventi ce ne sono per tutti i gusti, dalla musica, all’enogastronomia, allo sport, passando per appuntamenti di respiro nazionale, come appunto la registrazione a piazza duomo di una puntata di Masterchef il 15 maggio. Di seguito il programma degli eventi principali, ma la Giunta ha annunciato che ve ne saranno altri:

Alla conferenza stampa di presentazione degli appuntamenti di “Messina Città della Musica e degli Eventi” hanno partecipato rappresentanti di enti e delle confederazioni di categoria territoriali rispettivamente, della Camera di Commercio; Confcommercio; Confesercenti; Confartigiato; Sicindustria; operatori dello Spettacolo, dello Sport e del Turismo; organismi dell’ associazionismo sociale, imprenditoriale e liberi cittadini.

