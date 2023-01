Da Carnevale a Ferragosto: online il programma degli eventi del 2023 a Messina

Dal Festival degli Aquiloni alla musica, passando per lo slow food, la Vara e le antiche tradizioni, il cinema, l’arte, lo sport, tra regate, tennis tavolo e pallacanestro: la Giunta Basile ha approvato il programma 2023 “Messina città della musica e degli eventi” finalizzato a promuovere le attività cittadine. Vediamo tutti gli appuntamenti in calendario.

Le date sono ancora indicative, ma il programma degli eventi per il 2023 a Messina appare fitto ed è finanziato con le risorse della misura PMI Card (così come gli eventi natalizi). In mezzo ce n’è per tutti i gusti e proprio di gusto parliamo partendo dalla prima delle “grandi feste” in arrivo: il Carnevale (tra il 16 e il 21 febbraio). Palazzo Zanca sta organizzando una “Festa grassa” con re Carnevale e Regina Pignolata. Come per le vacanze di Natale, centro degli eventi sarà l’isola pedonale di viale San Martino, tra sfilate e folklore, ma con spazio anche per letteratura, musica e spettacoli per bambini. A Pasqua torna la Processione delle Barette, finora ferma a causa del covid-19. Insieme alle tradizioni popolari e religiose, anche mostre e rappresentazioni sceniche; oltre allo spazio dedicato alla gastronomia, con particolare attenzione ai dolci tipici del periodo pasquale. A Ferragosto, naturalmente, è il momento di Vara e Giganti.

Non solo festività, però. Il Comune di Messina segnala già il ritorno del Festival degli Aquiloni, la cui ultima edizione, svoltasi a ottobre 2022, è stata un vero successo; e poi, tre concerti in estate, due al Franco Scoglio, uno a Capo Peloro; appuntamenti nei forti (previsti i lavori a Forte Ogliastri e la bonifica di Forte Schiaffino); spazio anche all’arte, con il progetto per la Casa Museo dedicata ad Antonello da Messina, una mostra dedicata al Futurismo e una a Filippo Juvara, entrambe al Palacultura; occhio anche al reparto enogastronomico con “cantine aperte”, momenti dedicati allo slow food, una festa della birra e della musica; infine, diversi festival, dal “Festival del Mare” al “Festival dello Stretto”.

Di seguito, il programma completo:

