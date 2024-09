“Messina Pop Up Beer”: al Giardino Corallo una vera festa tra birre artigianali, cibo e musica

Le porte del Giardino Corallo si sono aperte giovedì sera per accogliere la nuova edizione del “Messina Pop Up Beer”: l’evento dedicato alle birre artigianali, organizzata da Claudio Prestopino e la Fratellone Srl, che si svolgerà fino a questa sera domenica 15 settembre 2014. Un’occasione per scoprire birre artigianali e accompagnarle con l’immancabile street food tutto siciliano. Il tutto accompagnato dalla musica che già nelle prime tre serate ha regalato non poche emozioni. Stasera, tutto pronto per il gran finale di un’edizione che ha registrato presenze importanti.

Messina Pop Up Beer 2024

Un’edizione semplicemente fantastica – ci racconta Claudio Prestopino. La prima giornata, giovedì, è stata davvero molto partecipata. Venerdì, serata in cui sul palco abbiamo avuto come ospite speciale Gazebo, c’era davvero tantissimo entusiasmo. Anche se il meteo non è stato sempre a nostro favore, speriamo che la serata anni ’90 prevista per questa sera si possa svolgere nel modo giusto e avere il pubblico che merita».

Al Messina Pop Up Beer si possono degustare 25 birre artigianali e 10 local food di Messina. Dal Doremì de I Pisciari alla pizza fritta di Enzo Piedimonte, dal cuoppo di pollo fritto e patate di Sbraciamo le Mani al cannolo con la ricotta di Doddis.

Il programma di domenica 15 settembre

La musica ha fatto da filo conduttore di questa edizione 2024 del Messina Pop Up Beer e per l’ultima sera dell’evento è previsto un Dj set anni ’90/’00 con Nathalie Aarts, Kim Lukas e Melody Castellari.

L’ingresso è gratuito.

