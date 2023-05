RDS sta arrivando a Messina: in allestimento la “temporary radio” di piazza Cairoli

Al via i preparativi: è in allestimento in queste ore, a piazza Cairoli, la temporary radio di RDS che terrà compagnia ai messinesi per due settimane, a partire da lunedì 15 maggio, nell’ambito del progetto “RDS loves Messina”. Due settimane di talk e musica con la città dello Stretto a fare da cornice. Ma non finisce qui.

Lo avevamo anticipato qualche settimana fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione del cartellone “Messina città della musica e degli eventi”, contenente i principali appuntamenti che animeranno la città dello Stretto da fine aprile a dicembre 2023. Partner d’eccezione sarà RDS che, con la sua temporary radio, mostrerà e racconterà Messina al resto d’Italia.

A spiegare come funzionerà era stato, nell’occasione, il general manager di RDS, Massimiliano Montefusco: «Per due settimane di maggio e due settimane di settembre saranno presenti i nostri talent. In piazza ci saranno Anna Pettinelli e Sergio Friscia, e nella fascia pomeridiana Claudio Guerrini e Roberta Lanfranchi. Ci saranno le nostre rubriche lifestyle, i weekend dedicati all’insegna di un’attività di branded content. Amplificheremo tutto questo su tutti i nostri canali, social e non. Saremo in diretta in FM e attraverso la nostra tv».

Si comincia, quindi, lunedì 15 maggio, già dalla mattina. La radio di RDS a Messina è in fase di allestimento all’interno del chiosco che, fino a tre anni fa, ospita il fioraio di piazza Cairoli. È di ieri, invece, un’altra bella notizia per gli amanti della musica: il 21 e 22 luglio a Capo Peloro arriverà RDS Summer Festival.

