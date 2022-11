Messina, allo Stadio San Filippo arrivano i Pinguini Tattici Nucleari

Si dovrà aspettare il 30 luglio 2023 per ascoltare dal vivo, allo Stadio San Filippo di Messina, i Pinguini Tattici Nucleari: la band bergamasca che ha appena vinto il Best Italian Act agli MTV EMA 2022 a Düsseldorf, in Germania. «In questi ultimi tempi – hanno detto i musicisti, commentando la vittoria – stiamo raggiungendo grandi traguardi, come per esempio il tour negli stadi, che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili».

I Pinguini Tattici Nucleari, infatti, partiranno per la prima volta per dieci tappe negli impianti sportivi: si parte da Venezia il prossimo 7 luglio, passando poi da San Siro a Milano (già sold out, così come la data allo stadio Olimpico di Roma) e percorrendo tutto lo Stivale, arrivando fino al San Filippo di Messina.

I Pinguini Tattici Nucleari allo Stadio San Filippo

Ma le novità non sono finite; il 2 dicembre, infatti, arriverà il nuovo disco dal titolo “Fake News”. Insomma un anno, il 2022, ricco di soddisfazioni per la band composta da: Riccardo Zanotti, Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Matteo Locati, Simone Pagani e Lorenzo Pasini.

Il gruppo ha iniziato il percorso musicale con gli album autoprodotti “Il re è nudo” del 2014, seguito nel 2015 da “Diamo un calcio all’Aldilà” e da “Gioventù Brucata” nel 2017. La “consacrazione” del pubblico arriva dopo il terzo posto, nel 2020, alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo “Ringo Star“.

Il tour negli stadi 2023:

07.07.2023 – VENEZIA PARCO SAN GIULIANO MESTRE – DATA ZERO

11.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – SOLD OUT

12.07.2023 – MILANO STADIO SAN SIRO – NUOVA DATA

15.07.2023 – FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI – NUOVA DATA

19.07.2023 – TORINO STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA

23.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – SOLD OUT

24.07.2023 – ROMA STADIO OLIMPICO – NUOVA DATA

27.07.2023 – BARI STADIO SAN NICOLA – NUOVA DATA

30.07.2023 – MESSINA STADIO SAN FILIPPO – NUOVA DATA

13.08.2023 – OLBIA RED VALLEY FESTIVAL – NUOVA DATA

Prevendite già attive sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Il 4 luglio 2023, invece, arriverà Tiziano Ferro.

