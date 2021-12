Tiziano Ferro in concerto a Messina: il 4 luglio 2023 tappa allo Stadio “San Filippo”

Tiziano Ferro torna in concerto a Messina il 4 luglio 2023, allo Stadio “Franco Scoglio” (o “San Filippo”). Rinviato a causa della pandemia covid-19, il tour TZN riparte il 7 giugno da Lignano per fare poi tappa nella città dello Stretto. Sarà possibile utilizzare i biglietti non rimborsati emessi per la data 2020 di Messina e per quella 2021 a Catania, oppure acquistare ticket nuovi sulle diverse piattaforme online. Vediamo tutte le informazioni utili.

Ritornano i grandi eventi, a Messina e non solo. Tiziano Ferro tornerà negli stadi italiani con il tour TZN 2023 che partirà da Lignano il 7 giugno 2023 e si concluderà a Padova il 14 luglio, dopo 3 tappe a San Siro, 2 all’Olimpico e una allo Stadio “San Filippo”. Quello del “Franco Scoglio” sarà l’unico concerto tra Sicilia e Calabria per il tour degli stadi del 2023.

A commentare, il sindaco di Messina Cateno De Luca: «Siamo veramente orgogliosi di potere di nuovo ospitare nella nostra Città un evento come quello di Tiziano Ferro. Ringrazio l’assessore Francesco Gallo e la Società Musica da Bere, nella persona del suo amministratore Carmelo Costa, per avere trovato una intesa per riportare a Messina questo grande concerto, dopo il rinvio causato dalla pandemia».

Tiziano Ferro in concerto a Messina: i biglietti del tour TZN 2023

Per assistere al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio San Filippo è possibile, per chi li aveva acquistati, utilizzare i biglietti non rimborsati emessi per la data 2020 di Messina e per quella 2021 a Catania.

I restanti biglietti sono già acquistabili sulle seguenti piattaforme:

