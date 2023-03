Estate a Messina: sul palco dell’Indiegeno Fest 2023 c’è Carmen Consoli

È un attimo che arriva l’estate e bisogna organizzare l’itinerario giusto per seguire tutti i festival e i concerti a Messina e dintorni; come l’Indiegeno Fest 2023 che, da nove anni a questa parte, si svolge nelle location più suggestive del Golfo di Patti. Annunciato già il primo ospite: Carmen Consoli che, a sei anni di distanza, torna a suonare al Teatro Greco di Tindari per un concerto all’alba.

«Un’artista fuori da ogni etichetta, – si legge nella nota –, la prima donna nella storia del Club Tenco a vincere la Targa Tenco come Miglior Album dell’anno con “Elettra” e che ha incantato gli States nella tournée di “Eva contro Eva”, segnando 3 sold out di fila a New York. Eclettica e dalle mille anime musicali, magnetica e penetrante, la cantantessa si esibirà in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live dall’atmosfera più intima, scivolando verso un registro d’intensità sorprendente».

L’edizione 2023 dell’Indiegeno Fest, organizzata da Leave Music, si svolgerà dal 31 luglio al 7 agosto.

Prevendite già disponibili a questo link.

Foto di Giuseppe Mollica

(15)