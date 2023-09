Per trovare riparo dall’eventuale pioggia (e dalla noia di settembre) si può “sfogliare” la rubrica che seleziona gli appuntamenti e le cose da fare a Messina nel weekend: “Tutto Eventi“. Tra concerti, mostre, degustazioni di prodotti tipici ed escursioni fuori città, consigliamo di non perdere “Confidenze alla Luna” scritto e diretto da Angelo Campolo, in scena al Museo Regionale di Messina.

L’interprete messinese, in occasione del Bellini International Context 2023, racconta le avventure di Vincenzo Bellini, compositore siciliano che da Catania viaggerà verso Milano, alla ricerca delle note giuste. Le parole saranno accompagnate dalla musica rielaborata dal Maestro Michele Amoroso, eseguite dall’Ensemble Orchestrale del Teatro Vittorio Emanuele con la soprano di Giulia Greco, e dalle videoproiezioni realizzate da Giulia Drogo ed Elena Nassi. Sono previste tre repliche: dal 9 all’11 settembre, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Tutto Eventi: cosa fare a Messina nel weekend

E poi ancora l’ultimo weekend con i Borghi dei Tesori Fest (tra poco arriva l’edizione 2023 de Le Vie dei Tesori); la presentazione del libro di Antonino Schilirò alla Casa della Musica e delle Arti di Ganzirri; un incontro alla Gilda dei Narratori a cura del gruppo di lettura per ragazzi Che razza di Gilda (in foto); e la fagiolata a Rometta. Tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 8 a domenica 10 settembre:

Concerti

venerdì 8 settembre, alle 21.00, al Giardino Corallo : “Musica d’autore” con Fabio Catalano e Marcello Fatato . Ingresso libero, tavolo su prenotazione contattando il numero: 331 5393641;

: “Musica d’autore” con e . Ingresso libero, tavolo su prenotazione contattando il numero: 331 5393641; venerdì 8 settembre, alle 21.30, al Mammafausa di Patti: Marco Corrao in concerto ;

di Patti: ; venerdì 8 settembre, alle 22.00, allo Sharaba di Barcellona: “Questione di Cellule”, omaggio a Lucio Battisti ;

di Barcellona: “Questione di Cellule”, ; sabato 9 settembre, alle 19.30, alla Chiesa di Porto Salvo: Quartetto “Schubert“ in concerto.

Libri

domenica 10 settembre, alle 18.30, alla Casa della Musica e della Arti di Ganzirri: presentazione del libro “Milano e La Scala (1778-1920). Nascita dell’industria lirica” di Antonino Schilirò (Sefer, Milano 2022). Dialogano con l’autore Alba Crea e Daniela Uccello.

Incontri e Laboratori

venerdì 8 settembre, alle 18.00, a La Gilda dei Narratori : incontro con la Timida Libreria del Riccio su “Il valore di BookTok e la rivoluzione dell’editoria”, a cura di Che Razza di Gilda ;

: su “Il valore di BookTok e la rivoluzione dell’editoria”, a cura di ; domenica 10 settembre, alla FORO G gallery: “Letture fotosensibili in Odi et Amo”, laboratorio fotografico a cura di Roberta Guarnera. Previsti due turni: dalle 10.30 alle 13.00; dalle 17.00 alle 19.00. A questo link per iscriversi.

Mostre

domenica 10 settembre, alle 18.00, a Gesso : presentazione del progetto “Imago Murales” con le opere di Togo e Daniele Vis Battaglia ;

: presentazione del progetto “Imago Murales” con le di e ; prosegue fino all’11 settembre, alla Temporary Art Gallery in via Legnano 32: “Error 404 Not Found”, mostra di Marco Pavone . L’esposizione sarà visitabile, da lunedì a sabato, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00;

in via Legnano 32: “Error 404 Not Found”, . L’esposizione sarà visitabile, da lunedì a sabato, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00; prosegue fino al 22 settembre, alla Galleria Fabbrica 11 di Salina : “Un’I-Dea di Donna” con le opere di Daniela Balsamo , Ilaria Del Monte , Ersilia Leonini , Jara Marzulli , Linda Sofia Randazzo . A cura di Mariateresa Zagone ;

: “Un’I-Dea di Donna” con le opere di , , , , . A cura di ; prosegue fino al 30 settembre, al Parco Archeologico Naxos Taormina : “Pieghe del Tempo”, mostra di Claudio Palmieri , a cura di Ilaria Schiaffini ;

: “Pieghe del Tempo”, , a cura di ; prosegue fino 14 ottobre, al Museo Regionale di Messina: “Seguendo Caravaggio“. Il MuMe è visitabile da lunedì al sabato dalle 09.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Domenica e festivi dalle 09.00 alle 13.30 (ultimo ingresso alle 12.30).

Cinema

sabato 9 settembre, alle 19.00, al Palacultura: proiezione del docufilm “La Messina Bendata” di Lillo Scipilliti, diretto da Salvo Grasso, con Rosy Trapa. Ingresso gratuito.

Teatro e Danza

dal 9 all’11 settembre, alle 21.00, al Museo Regionale di Messina : “Confidenze alla Luna” di e con Angelo Campolo , con la soprano Giulia Greco e l’ Ensemble dell’Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele diretta dal Maestro Michele Amoroso . Ingresso libero fino a esaurimento posti. A questo link per maggiori informazioni;

: “Confidenze alla Luna” di e con , con la soprano e l’ diretta dal . Ingresso libero fino a esaurimento posti. A questo link per maggiori informazioni; sabato 9 settembre, alle 18.00, alla Grotta di San Teodoro per Il Sorriso degli Dei: “Canto IX. Ulisse nell’antro di Polifemo”, con Andrea Tidona . A cura del Parco Archeologico di Tindari ;

per Il Sorriso degli Dei: “Canto IX. Ulisse nell’antro di Polifemo”, con . A cura del ; domenica 10 settembre, alle 21.00, al Teatro della Nike di Giardini Naxos, per NaxosLegge 2023: “Il Derviscio di Bukhara” di e con Alberto Samonà. Produzione Terzo Millennio;

Serate danzanti

sabato 9 settembre, alle 23.00, al Coco Bongo di Villafranca: OMD presenta “Closing Summer Party;

di Villafranca: presenta “Closing Summer Party; domenica 10 settembre, dalle 17.00, al Piro Piro Bar di Oliveri: “Resolution”, dj set a cura di Luca Marano.

Natura e Relax

sabato 9 settembre, alle 17.00, con ritrovo all’ Ufficio turistico di Oliveri : escursione ai Laghetti di Marinello , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per partecipare;

: , a cura dell’ . A questo link per partecipare; domenica 10 settembre, alle 09.00, con ritrovo al casello di Giarre : “Rometta, la città fortezza”, visita guidata a cura di Etnamente . A questo link per partecipare;

: “Rometta, la città fortezza”, a cura di . A questo link per partecipare; domenica 10 settembre, ad Alcara Li Fusi: visita guidata alla Grotta del Lauro e partecipazione al festival gastronomico “Nebrodi Gusto”, a cura dell’Associazione PFM. A questo link per partecipare.

Giornate speciali

dall’8 al 10 settembre, dalle 19.00, ad Alì superiore : “Etnazar Street Food Fest”, d egustazione di prodotti gastronomici . Special guest Giovanni Cacioppo ;

: “Etnazar Street Food Fest”, d . Special guest ; dall’8 al 10 settembre, al Museo Etno-antropologico di Mandanici : “La memoria, il tempo e la storia. L’oblio del sacro in occidente“, a cura di Giuseppe Mento , del Comune di Mandanici e dell’associazione Il Centauro Onlus ;

: “La memoria, il tempo e la storia. L’oblio del sacro in occidente“, a cura di , del e dell’associazione ; sabato 9 settembre, dalle 20.30, a Rometta : “Fagiolata Sabatina 2023“, degustazioni e musica a cura dell’ associazione Sabatina ;

: “Fagiolata Sabatina 2023“, a cura dell’ ; sabato 9 e domenica 10 settembre: ultimo weekend con i Borghi dei Tesori Fest 2023. A questo link tutti i luoghi da visitare in provincia di Messina.

Prossimi eventi a Messina

giovedì 14 settembre, alle 17.30, al Teatro della Nike di Giardini Naxos, per la rassegna Interpretare l’Antico 2023 : “Trent’anni di Incanto”, incontro con Tino Caspanello , Tino Calabrò , Cinzia Muscolino ;

di Giardini Naxos, per la rassegna : “Trent’anni di Incanto”, , , ; domenica 24 settembre, al Parco Jalari di Barcellona: 42ª edizione della Festa della Vendemmia.

(9)