Messina, alla Temporary Art Gallery la mostra di Marco Pavone: l’appuntamento

Al numero 32 di via Legnano, alla Temporary Art Gallery di Messina, sta per essere allestita la mostra di Marco Pavone dal titolo “Error 404: Not Found”. «Non è solo una mostra d’arte, – dice l’artista messinese – ma un invito a immergersi in un universo artistico in cui l’arte tradizionale si fonde con la tecnologia, aprendo nuovi orizzonti di creatività e sperimentazione».

Le opere di Marco Pavone sfidano quindi le convezioni artistiche, spostandosi tra forme organiche e geometrie ardite, colori vibranti e movimenti che catturano l’essenza stessa del cambiamento. Il vernissage è in programma lunedì 4 settembre, alle 19.00. La mostra sarà visitabile fino all’11 settembre 2023, da lunedì a sabato, dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00.

Marco Pavone in mostra

Classe 1981, Marco Pavone ha da sempre un interesse per la fotografia, l’arte digitale e i viaggi. Tra le sue opere: “Echi Oculari“, installazione artistica che mescola il linguaggio analogico a quello digitale.

In questo caso l’artista ha «esplorato e amplificato ogni sfumatura, creando composizioni visive che catturano l’anima di ciascun individuo in un’esplosione di colori, luce e texture. Ogni opera d’arte in questa installazione è stata plasmata con cura e dedizione per catturare il vostro sguardo e trasportarvi in un viaggio emozionale unico e personale».

Tra le sue esposizioni più recenti quella organizzata alla Gilda dei Narratori di Messina: lo scorso 23 maggio, infatti, la libreria si è trasformata temporaneamente in una galleria d’arte, ospitando “Arte e Letteratura“. In occasione della collettiva, gli artisti (insieme a Pavone anche Sam Levi, Taimo e Giovanna Sanò) sono stati invitati a reinterpretare, in versione illustrata, alcuni generi letterari.

