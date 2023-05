Messina, La Gilda dei Narratori si trasforma in galleria d’arte: la mostra

Ospita reading, concerti jazz, presentazioni di nuovi romanzi, gruppi di lettura, ma questa è la prima volta che La Gilda dei Narratori, libreria di Messina al numero 23 di via Ettore Lombardo Pellegrino, si trasforma in galleria d’arte per la mostra “Arte e Letteratura”.

Si tratta di una collettiva in cui forme espressive diverse, dal collage alla pittura ad olio, incontrano diversi generi letterari. Marco Pavone, Sam Levi, Taimo e Giovanna Sanò, infatti, hanno reinterpretato otto generi letterari diversi; dal fantasy, ai miti greci, passando dai classici ai fumetti. L’appuntamento è per giovedì 25 maggio, alle 18.30, a La Gilda dei Narratori; la mostra sarà visitabile fino al 27 maggio 2023.

I prossimi eventi della Gilda dei Narratori

Il prossimo appuntamento in libreria è fissato per lunedì 29 maggio, alle 18.00, con la presentazione di “Del nostro meglio” (Garzanti, 2023) di Carmela Scotti, già autrice di “L’imperfetta” (2016) e “Chiedi al cielo” (2018). Dialoga con l’autrice Roberta D’Amico.

