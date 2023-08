Alla scoperta dell’Area archeologica di Tindari: la rassegna itinerante

Cinque luoghi per raccontare la storia dell’Area archeologica di Tindari: accade da sabato 2 settembre durante “Il Sorriso degli Dei”, prima edizione della rassegna itinerante promossa dal Parco Archeologico di Tindari.

«Continua senza sosta – spiega Anna Maria Piccione, direttrice del Parco Archeologico di Tindari – l’opera di valorizzazione di questa grande e affascinante area territoriale protetta, scrigno di importanti testimonianze archeologiche. “Il Sorriso degli Dei” è il frutto della rete di contatti che in questi mesi abbiamo tessuto con il territorio e con i Comuni che orbitano intorno al Parco.

È proprio grazie alla sinergia instaurata con Enti, università e associazioni che oggi raccogliamo i primi frutti, proponendo una rassegna di grande valore in ben cinque dei dodici siti archeologici. Grazie alla collaborazione con Anna Ricciardi la strada della valorizzazione dei siti è stata finalmente tracciata in modo netto».

«La mission de “Il Sorriso degli Dei” – aggiunge Anna Ricciardi – consiste nel far riscoprire questi siti in una veste inedita a turisti e visitatori, senza la noia “dell’esserci già stati”. Non più gioielli archeologici statici, ma luoghi che prendono vita nelle suggestioni di attività artistiche e culturali, in un incrocio emozionale tra le parole dell’epos e l’auctoritas dei monumenti».

Una rassegna itinerante a Tindari: le tappe

Il primo appuntamento con “Il Sorriso degli Dei” è in programma sabato 2 settembre, alle 18.30 con una visita ai resti dell’area archeologica e cittadella medievale di Gioiosa Guardia (in foto).

Ecco il programma della rassegna promossa dal Parco archeologico di Tindari:

sabato 2 settembre, alle 18.30, Gioiosa Guardia : “Lettera sulla felicità da Epicuro a Seneca”, letture a cura di Cinzia Maccagno, Antonio Putzu ai fiati;

: “Lettera sulla felicità da Epicuro a Seneca”, letture a cura di Cinzia Maccagno, Antonio Putzu ai fiati; sabato 9 settembre, alle 18.00, Grotta di San Teodoro : “Canto IX. Ulisse nell’antro di Polifemo”, con Andrea Tidona;

: “Canto IX. Ulisse nell’antro di Polifemo”, con Andrea Tidona; sabato 16 settembre, alle 18.00, Villa Romana di San Biagio : “Ogni felicità è un capolavoro”, a cura di Elio Crifò;

: “Ogni felicità è un capolavoro”, a cura di Elio Crifò; sabato 23 settembre, alle 18.00, Area archeologica Alesa Tusa : Tre tenori in concerto, a cura del Coro Lirico Siciliano;

: Tre tenori in concerto, a cura del Coro Lirico Siciliano; domenica 24 settembre, alle 18.00, Villa Romana – Patti Marina: “E l’amore sorride agli dei”, con Edoardo Siravo e Gabriella Casali.

Ingresso gratuito, necessaria la prenotazione al numero: 376 0938117.

