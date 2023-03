Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina nel weekend

Il venerdì l’appuntamento è con “Tutto Eventi“: la guida al tempo libero e alle cose da fare a Messina durante il weekend, il secondo di marzo. Tra mostre, debutti teatrali, serate danzanti e giornate all’aria aperta, suggeriamo due eventi imperdibili.

Il primo è organizzato dal Cineforum Don Orione che, per tutto il weekend, proietta “Primadonna” film d’esordio di Marta Savina. Si racconta di Lia, interpretata da Claudia Gusmano, che reagisce agli stereotipi di una Sicilia degli anni ’60. La storia ricorda quella di Franca Viola, la prima donna italiana ad aver rifiutato il matrimonio riparatore. Nel cast anche Fabrizio Ferracane e Dario Aita.

Il secondo appuntamento, invece, continua a parlare di Sicilia, ma del suo volto poetico. Sabato 11 e domenica 12 marzo, in programma “Scrittori dei due mari“: percorso turistico-letterario alla scoperta di celebri autori siciliani. La giornata di sabato sarà dedicata a Maria Costa ed Edoardo Boner. Domenica, invece, sarà la volta di Stefano D’Arrigo. I percorsi sono a cura di Discover Messina Travel in collaborazione con il Lions Club Messina Ionio, il Centro Studi “Maria Costa” e il Parco Horcynus Orca. La partecipazione è gratuita. (In foto la Casa Museo di Maria Costa, in via Case Basse, a Paradiso)

Tutto Eventi: cose da fare a Messina nel weekend

E poi ancora una performance teatrale alla libreria Colapesce, un laboratorio di lettura e collage alla Piccola Officina delle Arti di Lucia Vento e una giornata dedicata alle donne al Plaza Cafè di Capo d’Orlando. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 10 a domenica 12 marzo:

Concerti

venerdì 10, alle 18.00, alla Sala Laudamo per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Le Meraviglie del Barocco – Corrispondenze” con Paolo Rigano all’arciliuto e Cinzia Guarino al clavicembalo. Musiche di Bagnati, Falconieri, Santiago de Murcia, Lori, A. Scarlatti, Sanz, Pellegrini, Boccherini, D. Scarlatti, Rigano;

per l’ : “Le Meraviglie del Barocco – Corrispondenze” con all’arciliuto e al clavicembalo. Musiche di Bagnati, Falconieri, Santiago de Murcia, Lori, A. Scarlatti, Sanz, Pellegrini, Boccherini, D. Scarlatti, Rigano; venerdì 10, alle 22.00, al Perditempo di Barcellona: Manuel Bellon in concerto ;

di Barcellona: ; sabato 11, alle 18.00, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : “La leggenda del pianista sull’Oceano. Omaggio a Ennio Morricone”, con Cicci Santucci alla tromba e Luca R. Jacovella 5et ;

per l’ : “La leggenda del pianista sull’Oceano. Omaggio a Ennio Morricone”, con alla tromba e ; sabato 11, alle 22.30, al Retronouveau : Il Cuppari in concerto . A seguire dj set a cura di Davide Patania ;

: . A seguire dj set a cura di ; domenica 12, alle 18.00, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo: “Ritratti Incrociati” con Orazio Sciortino al pianoforte. Musiche di Schumann, Sciortino, Bartòk, Liszt.

Libri

venerdì 10, alle 17.00, alla Biblioteca Comunale “ Tommaso Cannizzaro “: presentazione di “C’era ‘na vota e c’era. Fiabe e favole siciliane” (Multiverso, 2020) di Antonella Marascia , con le illustrazioni di Flavio Prestifilippo e Alessandra Celere . Intervengono il Sindaco di Messina Federico Basile e l’esperta di letteratura per l’infanzia Francesca Maria Mignemi . Letture a cura di Nicolò Arena e Giovanna Quartarone . Musiche dell’assessore alla Cultura Enzo Caruso . Dialoga con l’autrice Maria Pirrone ;

“ “: presentazione di “C’era ‘na vota e c’era. Fiabe e favole siciliane” (Multiverso, 2020) di , con le illustrazioni di e . Intervengono il Sindaco di Messina e l’esperta di letteratura per l’infanzia . Letture a cura di e . Musiche dell’assessore alla Cultura . Dialoga con l’autrice ; sabato 11, alle 18.30, alla Feltrinelli : “Guida ai vini dell’Etna” (Cronache di Gusto, 2023), incontro con Fabrizio Carrera e Federico Latteri . A seguire degustazione di vini . Necessaria la prenotazione;

: “Guida ai vini dell’Etna” (Cronache di Gusto, 2023), incontro con e . A seguire . Necessaria la prenotazione; domenica 12, alle 18.00, alla Feltrinelli : presentazione del libro “L’Isola di Gufinda” (Apollo Edizioni, 2022) di Lucio Cucinotta , dialoga con l’autore Helga Corrao . Intervengono Antonitta Meringola e Teresa Anania ;

: presentazione del libro “L’Isola di Gufinda” (Apollo Edizioni, 2022) di , dialoga con l’autore . Intervengono e ; domenica 12, alle 19.00, alla libreria Colapesce: presentazione di “Fimmine. Disamina teatrale dell’essere donna” (Flaccovio Editore, 2022) di Luana Rondinelli. Performance teatrale a cura di Laura Giordani.

Incontri e Laboratori

venerdì 10, alle 18.00, alla Biblioteca “ Penny Wirton ” di Giostra: il secondo appuntamento di “materia sconosciuta”, laboratorio di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo ;

“ ” di Giostra: il secondo appuntamento di “materia sconosciuta”, a cura di ; venerdì 10, alle 21.00, da Spazio Lilla , in via Martinez 11: “Conversazioni sulla musica” a cura di Giovanni Renzo . Necessaria la prenotazione all’indirizzo mail: info.arb.service@gmail.com o messaggio whatsapp al: 335 7841234;

, in via Martinez 11: “Conversazioni sulla musica” a cura di . Necessaria la prenotazione all’indirizzo mail: info.arb.service@gmail.com o messaggio whatsapp al: 335 7841234; sabato 11, dalle 10.00 alle 13.00, alla Biblioteca dei Cappuccini : il terzo appuntamento di “Il gusto dei ricordi“, percorso di scrittura autobiografica e ricette a cura di Mimma Stornanti ;

: il terzo appuntamento di “Il gusto dei ricordi“, e a cura di ; sabato 11, alle 11.30, da Opuntia : laboratorio di lettura e collage a cura di Valeria Alessi e Giuseppe Lisciotto . A questo link per partecipare;

: laboratorio di lettura e collage a cura di e . A questo link per partecipare; sabato 11, alle 10.00, alla CGIL , in via Peculio Frumentario 6: il secondo appuntamento di “La felicità è rivoluzionaria“, incontri di formazione politica a cura di Cambiamo Messina dal Basso , con Alfredo Crupi , Ida Fazio e Giuliana Sanò ;

, in via Peculio Frumentario 6: il secondo appuntamento di “La felicità è rivoluzionaria“, a cura di , con , e ; domenica 12, alle 10.00, da Opuntia : “Intrecci”, laboratorio di tessitura a telaio , a cura di Paola Costanzo ;

: “Intrecci”, , a cura di ; domenica 12, alle 18.30, a Il circolo delle lucertole di Barcellona: “Drink&Draw”, serata di disegno dal vero a cura di Maria Cristina Recupero.

Mostre

sabato 11, alle 18.00, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea , in via Todaro 22: vernissage di “Lunaria” con le opere di Renato Romeo , a cura di Laura Faranda . La mostra è visitabile fino al 15 aprile 2023;

, in via Todaro 22: vernissage di “Lunaria” con le opere di , a cura di . La mostra è visitabile fino al 15 aprile 2023; prosegue fino al 16 marzo, alla galleria Spazioquattro : “ Omaggio a Luigi Ghersi ” con le opere dell’artista messinese a undici mesi dalla sua scomparsa;

: “ ” con le opere dell’artista messinese a undici mesi dalla sua scomparsa; prosegue fino al 16 marzo, alla Galleria Arte Cavour : “Sicilianità” con le opere di Rosa Battaglia Venuto ;

: “Sicilianità” con le opere di ; prosegue fino al 19 marzo, a Palazzo Ciampoli a Taormina : “Teatros” personale dell’artista spagnolo Pedro Cano ;

: “Teatros” personale dell’artista spagnolo ; prosegue fino al 24 marzo, alla Biblioteca Regionale “ Giacomo Longo“ : la mostra “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia… ad oggi”;

“ : la mostra “La presenza militare a Messina dall’Unità d’Italia… ad oggi”; prosegue fino al 31 marzo, alla Biblioteca Regionale “Giacomo Longo“: “Superserie Madonne” con le opere di Michel Oz, a cura di Carlo Ciuffo.

Teatro e Danza

venerdì 10 e sabato 11, alle 20.00, al Museo Regionale : “La ricerca del patrimonio sepolto”, regia di Giovanni Maria Currò e Mauro Failla . Produzione Museo Regionale di Messina , in collaborazione con l’ Associazione Clan degli Attori. A questo link per prenotare;

: “La ricerca del patrimonio sepolto”, regia di e . , in collaborazione con l’ A questo link per prenotare; venerdì 10 e sabato 11, alle 21.00, e in replica domenica 12, alle 17.30, al Teatro Vittorio Emanuele: “Il padre della sposa” di Caroline Francke, con Gianfranco Jannuzzo , Barbara De Rossi e Martina Difonte . Regia di Gianluca Guidi . Produzione Francesco e Virginia Bellomo ;

“Il padre della sposa” di Caroline Francke, con , e . Regia di . Produzione ; sabato 11, alle 21.00, e domenica 12, alle 18.30, al Teatro dei Tre Mestieri : “Il Prestigio Di Un Popolo – l’Arrubbatina di S. Anna” di e con Giuseppe Vignieri , musiche di Giuseppe Aiosi. Produzione I Trovatori ;

: “Il Prestigio Di Un Popolo – l’Arrubbatina di S. Anna” di e con , musiche di Produzione ; sabato 11, alle 21.00, al Teatro Annibale : “Non c’è rosa senza spine”, commedia in due atti di e con Fabio La Rosa ;

: “Non c’è rosa senza spine”, commedia in due atti di e con ; domenica 12, alle 17.30, al Teatro Annibale: “Il malato immaginario” dalla commedia di Molière. Adattamento in lingua siciliana, di e con Salvatore Barbaro e Paola Billè.

Cinema

da venerdì 10 a domenica 12, alla Multisala Iris : proiezioni speciali in occasione degli Oscar 2023 . A questo link per maggiori informazioni;

: proiezioni speciali in occasione degli . A questo link per maggiori informazioni; venerdì 10 e sabato 11, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “The Quiet Girl” di Colm Bairéad. Venerdì versione in lingua originale sottotitolata;

: “The Quiet Girl” di Colm Bairéad. Venerdì versione in lingua originale sottotitolata; da venerdì 10 a domenica 12, alle 18.30, e martedì 14, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione : “Primadonna” di Marta Savina;

: “Primadonna” di Marta Savina; sabato 11 e domenica 12, alle 16.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Marcel The Shell” di Dean Fleischer-Camp.

Serate danzanti

venerdì 10, alle 22.30, al Retronouveau : “Mind The Gap pres. FRANKYEFFE ( Riot Rec.)”. A questo link per i biglietti;

: “Mind The Gap pres. ( Riot Rec.)”. A questo link per i biglietti; sabato 11, alle 23, nell’Area Ex Pirelli di Villafranca OMD presenta: “Welcome to The Mouline Rouge”, dj set a cura di La Marzièn, Ale Farix e Anto CZ.

Natura e Relax

Giornate speciali

venerdì 10, alle 09.30, all’ Auditorium Fasola : “In lotta per la libertà”, incontro dibattito in occasione della Giornata internazionale della donna;

: “In lotta per la libertà”, incontro dibattito in occasione della Giornata internazionale della donna; venerdì 10, in occasione della Giornata dei Beni Culturali Siciliani : musei e parchi archeologici gratuiti . A questo link cosa visitare a Messina;

: . A questo link cosa visitare a Messina; venerdì 10, alle 18.15, al Plaza Cafè di Capo d’Orlando: presentazione di “I miei anni sull’acqua” di Ada Trifirò. Evento promosso dal Coordinamento Odonomastica Femminile Capo d’Orlando, in occasione della Giornata internazionale della donna.

I prossimi eventi a Messina

venerdì 17 e domenica 18 marzo, alle 21.00, al Museo Regionale di Messina per la rassegna ClanDestini : “Era d’ottobre”, scritto e diretto da Tino Caspanello . Con Tino Caspanello e Tino Calabrò . Produzione Pubblico Incanto ;

per la : “Era d’ottobre”, scritto e diretto da . Con Tino Caspanello e . Produzione ; sabato 25 marzo, alle 18.30, alla Mondadori: vernissage di “Anatomia dell’anima. Le forme dell’essere”, con le opere di Vincenzo Magro, a cura di Mariateresa Zagone.

