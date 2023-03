Musei gratis in ricordo di Sebastiano Tusa: i luoghi da visitare a Messina

Venerdì 10 marzo si celebra la Giornata dei Beni Culturali Siciliani, in memoria di Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale ai Beni Culturali scomparso in un incidente aereo il 10 marzo 2019; i musei, i siti e i parchi archeologici, le gallerie e le biblioteche dell’Isola saranno gratis: anche i luoghi di interesse di Messina.

«Iniziative come questa – spiega l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato –, testimoniano e ci permettono di comprendere quanto Tusa, uomo di grande capacità ed equilibrio, abbia amato quest’Isola. Un uomo che ha messo al centro del suo impegno il recupero della memoria storica pur essendo sempre proiettato in un futuro fatto di innovazione e sperimentazione. Il nostro obiettivo è tramandarne il ricordo e l’operato, affinché i suoi insegnamenti e le sue passioni possano continuare a vivere e ci consentano di portare avanti la sua visione dei beni culturali come strumento per la crescita della nostra regione».

Tra le iniziative: aperture straordinarie con visite guidate delle catacombe della Valle dei Templi di Agrigento; proiezione di due cortometraggi al Parco archeologico di Selinunte; laboratorio didattico dedicato ai “Piccoli Vasai”al Parco archeologico di Siracusa.

Musei e siti culturali gratis a Messina (e dintorni)

Ecco i musei e i parchi archeologici di Messina che sarà possibile visitare gratis nella giornata di venerdì 10 marzo:

Museo regionale di Messina

Parco archeologico Naxos Taormina

Parco archeologico di Tindari

Villa Romana di Patti Marina

Parco archeologico delle Isole Eolie (Lipari)

A questo link tutti i musei gratis in Sicilia in occasione della Giornata dei Beni Culturali.

