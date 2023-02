Messina, a Giostra un workshop di fotografia autoriale a cura di Arturo Russo

Proseguono le attività all’interno della Biblioteca “Penny Wirton” di Giostra che, dopo “GiostraInvisibile” mostra dedicata al quartiere di Messina, ospiterà “materia sconosciuta”, workshop di fotografia autoriale curato da Arturo Russo.

«Sono tante le strade che ha percorso e percorre la fotografia. Chi vuole essere autore viene chiamato a sceglierne una. Alcune strade – scrive Arturo Russo – appaiono talmente dritte e bene illuminate che pare di vederne la destinazione. Altre si intuiscono appena e sembrano nascondere qualcosa di oscuro (e forse pericoloso) ma molto, molto attraente.

Se si è abbastanza puri da seguire una di queste, ci si perde. E se si è abbastanza coraggiosi da non tornare indietro, prima o poi può capitare di imbattersi in qualcuno o qualcosa, un segno che ci fa venire voglia di continuare e di non sapere se ridere o piangere».

Il workshop di fotografia di Arturo Russo

Il workshop di fotografia autoriale si sviluppa in 4 incontri: il 3, 10, il 17 e il 24 marzo, dalle 18.00 alle 20.00. Ecco il programma indicativo:

Si parlerà di come dare e darsi forma attraverso un progetto fotografico.

Di come attraversare l’agonia che separa il disordine costitutivo delle nostre esperienze dall’ordine (un qualsiasi ordine, anche quello che finge il disordine) della narrazione fotografica.

Di urgenza, inevitabilità, di scelte (non meramente tecniche ma estetiche, espressive, vitali).

Di allontanarsi da un risultato oggettivo per avvicinarsi ad uno soggettivo che ti corrisponda e di come, quindi, essere un autore.

Per partecipare è possibile contattare il numero: 320 2510325.

