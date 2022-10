Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina nel weekend

Torna il weekend e torna anche “Tutto Eventi“, la guida per il vostro tempo libero: teatro, musica, serate danzanti, tantissime sagre e molto relax. Prima di andare a tutti gli eventi a Messina e dintorni, vi segnaliamo i nostri preferiti. Il primo appuntamento che vi suggeriamo è in programma al Retronouveau di Messina sabato 8 ottobre con “Tutta colpa degli anni ’80” per tornare indietro nel tempo e ascoltare “le nostre canzoni” e poi perché passa l’estate ma non la voglia di ballare. A farvi muovere in pista ci pensano Davide Patania e Albert Mud. Unica regola: vestirsi a tema!

Il secondo appuntamento, invece, parla soprattutto ai piccoli (anche loro hanno bisogno di divertirsi durante il fine settimana!) con la rassegna Teatro in Giardino. Sabato 8, e in replica domenica 9, al Giardino di Luce, a Piazza Casa Pia, infatti, va in scena “Reuccio fatto a mano” con la Compagnia Anatolè. Insieme agli spettacoli anche laboratori di telaio, giocattoli, acquerello, danza e teatro, questi ultimi due curati da Monia Alfieri e Gaia Gemelli.

Il progetto è ideato dall’Associazione Culturale Scimone Sframeli, in partenariato con L’Associazione di promozione sociale il Giardino e di Luce e Il Castello di Sancio promosso dal MIC – Ministero della Cultura ed il Comune di Messina con il bando dell’attività di spettacolo dal vivo nelle periferie.

Tutto Eventi: cosa c’è da fare a Messina

Una domenica speciale a Capo Peloro con l’Horcynus Festival, due nuove mostre ed estemporanee di acquerelli in giardini nascosti. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina (e dintorni) nel weekend che va da venerdì 7 a domenica 9 ottobre 2022:

Musica

venerdì 7, alle 20:30, al Teatro Annibale , per i Concerti d’Autunno 2022 dell’ Associazione Orchestra da Camera di Messina : “Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”, con Franco Mezzena al violino, dirige Pasquale Menchise ;

, per i dell’ : “Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi”, con al violino, dirige ; venerdì 7, alle 22, al Dai Dai Bistrot : The Brixton in concerto ;

: ; venerdì 7, alle 22, al Perditempo di Barcellona : gli Ada Oda in concerto ;

: gli ; venerdì 7, alle 22, al Sottosopra di Giardini Naxos: Chiara Garazzo e Christian Torre in concerto ;

di Giardini Naxos: e ; domenica 9, dalle 16, al Perditempo di Barcellona: Il mercato del vinile, in collaborazione con Best Price Rec e Usato Privato.

Teatro

venerdì 7, alle 21, al Palacultura: “L’Inganno di Pinocchio- Opera Rock”, musical di Paride Acacia e Sarah Lanza, Compagnia On Stage;

venerdì 7, alle 21, al Teatro dei 3 Mestieri, per la rassegna EPIC : “La moglie di nessuno” scritto e diretto da Virginia Martini , con Rita Atzeri . Produzione Il Crogiulo ;

: “La moglie di nessuno” scritto e diretto da , con . Produzione ; sabato 8, alle 17, e in replica domenica 9 alle 11, al Giardino di Luce a Piazza Casa Pia, per la rassegna Teatro in Giardino: “Reuccio fatto a mano”, spettacolo per bambini della Compagnia Anatolè. Ingresso gratuito.

Serate danzanti

venerdì 7, dalle 21, al Q-Zero in via Cratemene 312: DJ Noche Reggaeton, dj set a cura di Samuel . Ingresso gratuito;

in via Cratemene 312: DJ Noche Reggaeton, . Ingresso gratuito; venerdì 7, dalle 22, al Retronouveau : MIND THE GAP, dj set a cura di Setaoc Mass (SK_eleven) e Re-Birth . Ingresso 10 euro;

: MIND THE GAP, . Ingresso 10 euro; sabato 8, dalle 20:30, al Retronouveau : Tutta colpa degli anni ’80, dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud . Ingresso gratuito fino alle 22:30;

: Tutta colpa degli anni ’80, . Ingresso gratuito fino alle 22:30; sabato 8, dalle 21, al Q-Zero in via Cratemene 312: David Cuppari live . Ingresso gratuito;

in via Cratemene 312: . Ingresso gratuito; domenica 9, dalle 21, al Q-Zero in via Cratemene 312: Acoustic Duo, con Barbara Arcadi e Adolfo Crisafulli. Ingresso gratuito.

Mostre

sabato 8, alle 18, alla galleria COCCO Arte Contemporanea , in via Todaro 22: inaugurazione di “Skibidì”, personale di Giuseppe Sinaguglia , a cura di Laura Faranda . La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre: il mercoledì, il venerdì e il sabato, dalle 18:00 alle 20:15;

, in via Todaro 22: inaugurazione di “Skibidì”, personale di , a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 9 novembre: il mercoledì, il venerdì e il sabato, dalle 18:00 alle 20:15; sabato 8, alle 18, all’ EXANTE Galleria , in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, collettiva a cura di GAS collettivo d’arte indipendente . La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre;

, in via Nicola Fabrizi 7: “We are all superheroes”, . La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre; domenica 9, dalle 11 alle 20, a Villa Giovanna a Pace : “Il Giardino Segreto a Villa Giovanna – Mostra d’Arte sul Mare”, con le illustrazioni di Martina Karamazov e Aniram_arts. Dalle 15 estemporanea di acquerello;

: “Il Giardino Segreto a Villa Giovanna – Mostra d’Arte sul Mare”, con le di e Dalle 15 estemporanea di acquerello; prosegue fino al 23 ottobre, a Palazzo Ciampoli a Taormina : “Umiltà e Splendore”, mostra a cura di Stefania Lanuzza e Virginia Buda ;

: “Umiltà e Splendore”, a cura di e ; prosegue fino al 30 ottobre, in viale San Martino 296 : “Grammatiche Urbane” mostra di Francesca Borgia . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20;

: “Grammatiche Urbane” . L’esposizione è visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20; prosegue fino al 31 ottobre, alla FORO G gallery di Ganzirri: “Flusso d’inchiostro” mostra di Virginia Lorenzetti, a cura di Mariateresa Zagone e Roberta Guarnera.

Relax e Natura

da venerdì 7 a domenica 9, alla Cittadella Sportiva dell’Università : la prima edizione degli UniMeGames – Giochi Sportivi Interdipartimentali;

: la prima edizione degli UniMeGames – Giochi Sportivi Interdipartimentali; sabato 8, alle 08:30, con partenza da Cumia Inferiore, per la rassegna Sapori e Sentieri d’Autunno : “Trekking delle Neviere”, a cura della Cooperativa Comunità Valli Basiliane ;

: “Trekking delle Neviere”, ; sabato 8, alle 09, con partenza dal Chiosco dei Colli San Rizzo: escursione sui Colli a Forte Campone , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

, a cura dell’ . A questo link per prenotare; sabato 8, alle 10, alla Passeggiata a Mare : “Musigiochiamo insieme!”, a cura dell ‘Associazione Solletico ;

: “Musigiochiamo insieme!”, a cura dell ; sabato 8, alle 10, con ritrovo al bar Il Faro di Capo Milazzo: escursione tra Punta Messinese e Piscina di Venere , a cura dell’ Associazione Escursioni a Capo Milazzo . A questo link per prenotare;

, a cura dell’ . A questo link per prenotare; domenica 9, alle 09, con partenza dal Municipio di Barcellona: escursione “Alle pendici di Colle Re” , a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

, a cura dell’ . A questo link per prenotare; domenica 9, a Floresta per la rassegna Ottobrando: la 18esima Sagra del Suino Nero dei Nebrodi.

Giornate speciali

venerdì 7, alle 16, al Borgo Storico di Pantano (in foto): “Racconto di Sicilia” seconda edizione dell’evento Torre del Baly. A questo link per prenotare;

sabato 8, dalle 19:30, presso il Centro Sportivo Giovanni XXIII di via Palermo 557: “Una serata per ritrovare la gioia di stare insieme”, serata musicale a cura della CISL . Ingresso gratuito;

di via Palermo 557: “Una serata per ritrovare la gioia di stare insieme”, . Ingresso gratuito; sabato 8, alle 17:30, a Palazzo d’Amico a Milazzo : “Villa Vaccarino e il suo giardino”, proiezione di immagini storiche e botaniche , a cura di Italia Nostra . Intervento musicale di Salvatore Crisafulli ;

: “Villa Vaccarino e il suo giardino”, , a cura di . Intervento musicale di ; domenica 9, al MuMe di Messina : la “ Giornata delle Famiglie al Museo ”. L’ingresso è gratuito per i bambini e gli studenti fino ai 18 anni, inclusi i genitori o accompagnatori. A questo link per tutte le informazioni;

: la “ ”. L’ingresso è gratuito per i bambini e gli studenti fino ai 18 anni, inclusi i genitori o accompagnatori. A questo link per tutte le informazioni; domenica 9, dalle 10:30, al Parco Jalari : 41esima Festa della Vendemmia . A questo link per prenotare;

: . A questo link per prenotare; domenica 9, alle 10:30, alla Fattoria Sensoriale Orioles a Monforte San Giorgio: Festa dell’orto . A questo link per prenotare;

a Monforte San Giorgio: . A questo link per prenotare; domenica 9, a Capo Pelo, torna l’Hocynus Festival: alle 18:30, presentazione di “Nel ventre dell’Orca” (Edizioni Mesogea) graphic novel di Michela De Domenico. Dialogano con l’autrice: Moshe Kahn, Silvio Perrella, Elettra Stamblulis e Caterina Pastura; a seguire, alle 19:30, “Racconti da Camera – Dialogo postumo tra Consolo e D’Arrigo”, di e con Salvatore Arena e Massimo Barilla, musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni. Produzione Mana Chuma Teatro. Ingresso gratuito.

Per iniziare bene la settimana:

lunedì 10 ottobre, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “Stitches – Un legame privato”, diretto da Miroslav Terzić. Previsti tre spettacoli dalle 16:30.

