Messina, gli appuntamenti con i libri di Mesogea

Anche questo martedì torniamo a parlare di libri, stavolta di quelli pubblicati dalla casa editrice Mesogea; sono due, infatti, gli appuntamenti in calendario: giovedì 6 ottobre, alle 18, alla Biblioteca Provinciale dei Frati Cappuccini di Messina (via delle Mura) si presenta “Mare di Città. Le mura medievali di Messina nel secolo XVI e le origini della palazzata” volume di Nicola Aricò, professore di Storia dell’architettura e Storia della città all’Università di Messina.

«Il “Mare di città” che muove questo saggio meticoloso quanto necessario per la comprensione stessa della storia di Messina e della sua metamorfosi contemporanea, – si legge nella descrizione –, non è la semplice inversione della definizione identitaria «città di mare», è piuttosto il racconto e l’accurata ricostruzione di quei processi di trasformazione urbana accaduti sulla terraferma ma di fatto originati dal mare, dal suo esserci stato come protagonista sin dall’esordio insediativo». Intervengono Annalisa Raffa, presidente di Italia Nostra sezione di Messina, Caterina Pastura del Comitato di redazione di Mesogea e Giuseppe Restifo, storico.

Il secondo appuntamento, a Messina, con i libri di Mesogea è in programma domenica 9 ottobre, alle 18:30 al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, con la presentazione di “Nel ventre dell’Orca”, graphic novel di Michela De Domenico. Insieme all’autrice, intervengono: il traduttore e “protagonista” del libro Moshe Kahn, il redattore di Mesogea Silvio Perrella, la curatrice della collana Cartographic Elettra Stamblulis e la coordinatrice della redazione di Mesogea Caterina Pastura. Solo per questa occasione, verranno esposte 8 tavole originali.

(9)