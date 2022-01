Tutti gli eventi Messina e dintorni per il weekend: dalla musica argentina agli Artisti dello Stretto

È vero, alcuni eventi in programma a Messina sono stati annullati a causa delle nuove disposizioni governative per contenere il contagio da Covid-19. È vero anche che magari, considerando la situazione, preferiamo stare a casa ed evitiamo di frequentare i nostri posti del cuore. Ma, per dover di cronaca: ci sono ancora diverse cose da fare nel weekend a Messina e provincia. Quindi mollate la vestaglia e prendete appunti.

Anche per questo fine settimana, vi segnaliamo due eventi imperdibili: “Artisti dello Stretto“, collettiva in mostra al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, per la rassegna “L’Opera al Centro”, curata da Giuseppe La Motta e il concerto, per la Filarmonica Laudamo, di Elisa Lorena & Trio Atipico.

Gli eventi scelti da noi per voi

Come sempre vi consigliamo due appuntamenti del weekend per godervi Messina. Stavolta si tratta di una mostra e di un concerto. Partiamo dalla mostra. Si chiama “Artisti dello Stretto” e coinvolge 8 artisti messinesi e calabresi: Nuccio Bolignano, Nino Bruneo, Nino Cannistraci, Gennaro Carresi, Dora Casuscelli, Katia Lupò, Enrico Meo e Demetrio Scopelliti. Il vernissage è in programma per sabato 15, alle 18.00, al Teatro Vittorio Emanuele. Un motivo in più per andarci? Il fagottista Antonino Cicero si esibirà durante l’inaugurazione.

Il secondo appuntamento, invece, è dedicato alla musica della Filarmonica Laudamo Messina, che prosegue la sua 101esima stagione concertistica. Sul palco del Palacultura, domenica 16 alle 18.00, Elisa Lorena & Trio Atipico (in foto) composto da: Antonino Cicero, Giovanni Alibrandi e Alessandro Blanco. Gli artisti presenteranno al pubblico “De Sur a Sur”. Un motivo in più per andarci? Perché Elisa Lorena è una formidabile cantante argentina. (Il concerto della “Corelli Jazz Band”, previsto domenica 16 gennaio 2022, sarà recuperato nel corso della stagione corrente. La data sarà comunicata nei prossimi giorni sul sito web e sulla pagina facebook della Filarmonica Laudamo).

Tutti gli eventi del weekend a Messina

Mostre, laboratori e qualche appuntamento online. Insomma, cari appassionati di tempo libero, non dobbiamo disperare. Tutti gli eventi a Messina e dintorni:

Libri

venerdì 14, alle 18, sulla pagina facebook della Feltrinelli Point Messina: “Femminismi a Sud: a partire da Campo a due”. Le autrici Serena Todesco e Maria Rosa Cutrufelli dialogano con Giusy Sciacca .

e dialogano con . sabato 15, alle 15.30, sulla pagina facebook di Nati Per Leggere Furnari: laboratorio di musica, a cura dei volontari. Per prenotare qui.

Mostre

fino al 21 gennaio, alla Mondadori, prosegue: “Pieces of Wall“, personale di Demetrio Scopelliti , a cura di Mariateresa Zagone .

, a cura di . fino al 29 gennaio, alla Galleria d’arte Vega: “Sentimento del tempo”, personale di Franco Fratantonio

fino al 30 gennaio, al Museo Regionale di Messina: “Illustrazioni e Fumetti al Mume“, con le opere di Michela De Domenico , Lelio Bonaccorso e Fabio Franchi .

, e . fino al 1° febbraio, alla Biblioteca comunale (all’interno del Palacultura): “Il multiforme Cannizzaro”, mostra dedicata a Tommaso Cannizzaro.

Musica

sabato 15, alle 18 al Palacultura, per l’Accademia Filarmonica: “Le sonate per violino e tastiera di J. S. Bach”, con Guido Rimonda al violino e Ramin Bahrami al pianoforte.

(13)