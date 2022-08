No Tengo Dinero: eventi a pioggia per la tua estate a Messina

La pioggia, la tanto attesa pioggia è arrivata, ma questo non ferma mica l’estate e tutti gli eventi che Messina offre in questo ultimo weekend di agosto. Una lista lunghissima di cose da fare; tra cinema, musica, teatro ed escursioni.

Tra gli eventi vi segnaliamo un nuovo appuntamento del Libero Teatro Festival dedicato ai più piccoli con “Cappuccetto Rozzo” a cura della Compagnia La Casa di Creta; un nuovo weekend alla scoperta dei borghi, con la seconda edizione dei Borghi dei Tesori Fest; la festa di chiusura del Retronouveau, che adesso si prende un po’ di meritato riposo dopo essersi preso cura di noi per tutta l’estate.

Ma anche la mostra a cura di Davide Di Maggio della Fondazione Mudima di Milano, che presenta, per la prima volta in Sicilia, delle installazioni di Yoko Ono (proprio lei) e una nuova passeggiata notturna alla scoperta dell’Argimusco (in foto). Cominciamo!

Estate a Messina: tutti gli eventi

Qui troverete tutti (o quasi) gli eventi per la vostra estate a Messina e dintorni, per il weekend che va da venerdì 26 a domenica 28 agosto:

Musica

venerdì 26, dalle 20, al Retronouveau: Mind The Gap , dj set a cura di Re-Birth , Ale DB b2b Giovanni Santoro , EnzoC b2b Gianluca Stracuzzi , (ingresso gratuito fino alle 23:59, 5 euro dalle 00:00);

, dj set a cura di , , , (ingresso gratuito fino alle 23:59, 5 euro dalle 00:00); venerdì 26, alle 21, al Teatro Antico di Tindari, per Tindari Festival 2022 : “ La dolce vita – la musica del cinema ” con l’ Orchestra Filarmonica della Calabria diretta da Filippo Arlia ;

: “ ” con l’ diretta da ; venerdì 26, alle 21, all’Octopus: The Brixton in concerto (ingresso gratuito);

(ingresso gratuito); sabato 27, alle 21, all’Octopus: Swing Up in concerto (ingresso gratuito);

(ingresso gratuito); venerdì 26, alle 22, al lido Horcynus Orca: Pastori di Unicorni in concerto , con Dario Naccari , Marco Macrì , David Cuppari , Morgan Maugeri (ingresso gratuito);

, con , , , (ingresso gratuito); sabato 27, dalle 19:30, al Retronouveau: Closing Summer Party , dj set a cura di Davide Patania e Albert Mud (ingresso gratuito);

, dj set a cura di e (ingresso gratuito); sabato 27, alle 22, al lido Horcynus Orca: Stratus Blues Trio in concerto , con Stefano Sgrò , Piero Giordano , Antonio Amante Reynolds (ingresso gratuito);

, con , , (ingresso gratuito); domenica 28, alle 19:30, a Casa Peloro per la rassegna “Musica di Casa” : Tropical Vinyl Party – volume 3 , dj set a cura di Morgan Maugeri e Arno (ingresso gratuito);

, dj set a cura di e (ingresso gratuito); domenica 28, alle 21:30, al Quarto di Luna per la rassegna curata da Tuma Records: La Stanza della Nonna in concerto ;

; sabato 27, alle 23, all’Area Ex Pirelli di Villafranca: OMD presenta “Liquidator – Un party fluido” . A questo link per i biglietti;

. A questo link per i biglietti; sabato 27 e domenica 28, alle 21, al Teatro Antico di Taormina: Venditti e De Gregori in concerto. A questo link per i biglietti;

Teatro

sabato 27, alle 19, all’Arena Peppe Marchese di Oliveri, per la rassegna Libero Teatro Festival: “Cappuccetto Rozzo”, spettacolo di burattini, a cura della Compagnia Casa di Creta ;

; sabato 27, alle 21:30, al Mediterranea Sport Club di Milazzo, per Allinparty 2022: I Soldi Spicci Show (ingresso gratuito);

(ingresso gratuito); sabato 27, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri, per il Cortile Teatro Festival: “ Minima mente blu ” di Auretta Sterrantino , con Giulia Messina . QA-QuasiAnonimaProduzioni. A questo link per prenotare;

” di , con . QA-QuasiAnonimaProduzioni. A questo link per prenotare; domenica 28, alle 18, alla Tenuta Rasocolmo, per la rassegna “Promontorio Nord – il teatro in cantina”: “Cinque stanze per Stefano D’Arrigo” di e con Dario Tomasello , Mariarita Andronaco , Federica Giglia , Aurora Grasso , Lorena Pagano . (Compagnia Insana). A seguire aperitivo. A questo link per prenotare;

, , , , . (Compagnia Insana). A seguire aperitivo. A questo link per prenotare; domenica 28, alle 21, al Teatro Antico di Tindari, per Tindari Festival 2022: “Colapesce – dedicato a Ignazio Buttitta“, regia di Filippo Luna;

Cinema

venerdì 26, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri: “ Scream ” diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (serata horror);

” diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett (serata horror); sabato 27, alle 21, al Parco Letterario Salvatore Quasimodo, per la rassegna “Agosto Quasimodiano“: proiezione del film-documentario “Vittorini: Elio è di tutti” del regista Vittorio Muscia ;

del regista ; domenica 28, alle 21:30, all’Area Iris di Ganzirri: “Bullet train” diretto da David Leitch.

Mostre

venerdì 26, alle 20:45, alla Piscina Polisportiva di Fiumara Guardia: “ Unseen Sicily “, racconto fotografico subacqueo e areo, a cura di Mauro Galeano e Francesca Frisone ;

“, racconto fotografico subacqueo e areo, a cura di e ; domenica 28, dalle 21, a Villa Cianciafara, per la rassegna “L’ora del vero sentire”: Action Painting di Francesco Bavastrelli ed e sposizione delle opere di: Alessio Crisafulli , Francesco Trimarchi , Gianfranco Sessa , Irina Riabinova ;

di ed e di: , , , ; prosegue fino all’8 settembre, a Casa Peloro: la mostra di Alessandro Samiani ;

; prosegue fino al 14 settembre, negli spazi di LOC – Laboratorio Orlando Contemporaneo di Capo d’Orlando: la mostra “Heal – Yoko Ono”, a cura di Davide Maggio.

Libri

venerdì 26, alle 18, alla libreria La Gilda dei Narratori: presentazione del libro “ La storia della disco music ” (Hoepli, 2019) di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano . Dialoga con gli autori Luciano Fiorino ;

” (Hoepli, 2019) di e . Dialoga con gli autori ; sabato 27, alle 19, alla libreria Colapesce: presentazione del libro “ Campo di battaglia – Le lotte dei corpi femminili ” (Effequ, 2021) di Carolina Capria . Dialoga con l’autrice Silvia Grasso ;

” (Effequ, 2021) di . Dialoga con l’autrice ;

Relax e Natura

(7)