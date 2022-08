Messina, al via la rassegna sportiva Allinparty 2022: tra gli ospiti anche I Soldi Spicci

Dal 26 al 28 agosto torna una nuova edizione dell’Allinparty, manifestazione dedicata agli sport da spiaggia e, in modo particolare, all’inclusione, che si svolgerà al Mediterranea Club di Milazzo, in provincia di Messina. Tra gli ospiti della rassegna sportiva anche I Soldi Spicci, duo comico palermitano composto da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, che presenterà al pubblico “Un Mondo Sotto Social”, il nuovo film in uscita il prossimo 15 settembre. Tra le novità sportive, invece, si aggiunge, in questa edizione, il plogging, pratica sportiva svedese arrivata in città qualche mese fa, che aprirà la rassegna sportiva 2022, con una preview in programma mercoledì 24 agosto.

A Milazzo arriva Allinparty 2022

Anche questa terza edizione dell’Allinparty è organizzata da Mediterranea Eventi, AISM e Associazione Bios. «Una nuova edizione – si legge nella nota – segnata da tante importanti novità: con la prima tappa realizzata a Pescara lo scorso luglio, e nuove discipline, oltre 10, che garantiranno la massima inclusione». Tanti anche i testimonial, che si confronteranno con il pubblico; ad esempio la campionessa Simona Cascio, che insieme alla nazionale femminile di basket sordi, ha vinto i Campionati Europei 2021, battendo, a Pescara, la Russia, 63 a 61.

Il programma

venerdì 26 , dalle 19:30, al Mediterranea Sport Club: inaugurazione con la Banda Musicale Brigata Aosta, sfilata Milazzo Sport Fashion, presenta Massimiliano Cavaleri; dalle 20:30 torneo di burraco.

, dalle 19:30, al Mediterranea Sport Club: inaugurazione con la Banda Musicale Brigata Aosta, sfilata Milazzo Sport Fashion, presenta Massimiliano Cavaleri; dalle 20:30 torneo di burraco. sabato 27 , dalle 09:30 alle 12:30, all’Area Marina Protetta di Milazzo: confronto con i testimonial di Allinparty 2022; dalle 15:30 alle 19:30, al Mediterranea Sport Club: tornei, attività dimostrative, prove libere, aperti a tutti; alle 21:30 show dei Soldi Spicci (ingresso gratuito).

, dalle 09:30 alle 12:30, all’Area Marina Protetta di Milazzo: confronto con i testimonial di Allinparty 2022; dalle 15:30 alle 19:30, al Mediterranea Sport Club: tornei, attività dimostrative, prove libere, aperti a tutti; alle 21:30 show dei Soldi Spicci (ingresso gratuito). domenica 28, dalle 09:30 alle 12:00, al Tiro a segno di Milazzo: confronto con i testimonial di Allinaprty 2022; dalle 12:00 alle 12:30 nuotata collettiva con la campionessa paralimpica Vanessa Pappalardo; dalle 15:30 tornei, attività dimostrative, prove libere, aperti a tutti

Ecco le discipline sportive che sarà possibile praticare:

scherma

handball

tiro con l’arco

tiro a segno

fitness e yoga

scacchi

hockey

basket in carrozzina

tennis in carrozzina

calcio balilla

rugby in carrozzina

sitting volley

vela

calcio amputati

bocce

burraco

tennis tavolo

arti marziali

