Messina. Da Parolimparty a Allinparty: torna la festa dedicata allo sport e all’inclusione

Dal 26 al 28 agosto, torna a Messina il Parolimparty, la mega convention dedicata all'inclusione e allo sport, con tantissime novità. Si parte dal nome, che da Parolimparty si trasforma in Allinparty, proprio per sottolineare ancora di più che qualsiasi disciplina sportiva può essere affrontata anche in presenza di disabilità motorie.

«Il nome che abbiamo dato alla manifestazione quando nacque ormai ci stava un pò stretto, – dice Alfredo Finanze, Presidente di Mediterranea Eventi, ASD di Messina che promuove e organizza l’evento insieme all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla ed all’Associazione BIOS –, la mission alla base del nostro evento era proprio quella di garantire non solo massima inclusione, ma soprattutto partecipazione indistinta da parte di qualsiasi sportivo e appassionato, a prescindere dalle sue condizioni fisiche». Ingredienti che hanno trasformato il Paraolimparty in un vera e propria festa, inclusiva e condivisa.

A Messina torna il Parolimparty

Il cambio di naming, da Parolimparty a Allinparty, però non è l’unica novità per la manifestazione messinese; perché per l’edizione 2022, il “vecchio” Parolimparty di Messina avrà il patrocinio ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e poi, a Messina si aggiunge una seconda tappa: Pescara, che ospiterà l’Allinparty dal 15 al 17 luglio al Lido Beach. «Siamo orgogliosi di queste novità – continua Alfredo Finanze – , sia a Milazzo sia a Pescara abbiamo trovato subito le giuste sinergie con le amministrazioni locali e altri soggetti sul territorio, cosi da poter riprendere la manifestazione con l’obiettivo di farla crescere ulteriormente già dalla prossima stagione». Anche per questa edizione, il format del Parolimparty rimarrà identico: tornei e attività sportive libere, spazi di confronto e momenti dedicati all’intrattenimento.

