Chi sarà il nuovo sindaco di Messina? Dati e risultati in tempo reale delle elezioni comunali 2026

Ci siamo: sono le 15.13, le urne sono chiuse e inizia ufficialmente lo spoglio delle elezioni comunali 2026 che consegneranno a Messina un nuovo Sindaco, Consiglio Comunale e i sette Consigli delle Circoscrizioni cittadine. Nell’attesa – che ci auguriamo non sarà lunga come quella del 2022 – ecco i dati aggiornati, dall’affluenza alle percentuali provvisorie. Stay tuned.

Si chiude così una campagna elettorale all’ultimo voto che ha visto sfidarsi l’ex sindaco di Messina Federico Basile, il candidato del centrodestra Marcello Scurria, l’ex capo del Genio Civile di Messina Gaetano Sciacca, l’aspirante sindaca scelta dal centrosinistra Antonella Russo, l’outsider Lillo Valvieri. Una sfida non priva di polemiche per i tanti candidati in campo: circa 800 candidati per 26 liste, schede lenzuolo difficili da ripiegare e non pochi intoppi.

Elezioni Messina 2026: aggiornamento in tempo reale

Ore 15.30: gli exit poll

In attesa dei dati del Comune di Messina, Rai3 ha reso noti i risultati dei primi Exit Poll, che danno Federico Basile eletti Sindaco al primo turno, seguito da Marcello Scurria e Antonella Russo. Si tratta, chiaramente, di sondaggi realizzati all’uscita dai seggi, non di risultati effettivi.

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