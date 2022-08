“Cinque stanze per Stefano D’Arrigo”, ancora teatro alla Tenuta Rasocolmo. Tutte le info

Ancora teatro al Capo Rasocolmo Summer Fest: alla Tenuta andrà in scena “Cinque stanze per Stefano D’Arrigo”, performance dedicata all’autore messinese del monumentale “Horcynus Orca”. Lo spettacolo rientra nella rassegna “Promontorio Nord”, cartellone di eventi teatrali a cura di Roberto Zorn Bonaventura. L’appuntamento è per domenica 28 a partire dalle 18.00.

Prosegue il festival estivo della Tenuta Rasocolmo con un nuovo appuntamento dedicato a uno degli scrittori messinesi più amati e conosciuti del panorama contemporaneo. Stiamo parlando di Stefano D’Arrigo, autore del libro “Horcynus Orca” che narra del difficoltoso rientro in Sicilia del marinaio ‘Ndrja Cambrìa durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo spettacolo, appunto “Cinque stanze per Stefano D’Arrigo” è l’ultimo lavoro di Dario Tomasello, e sarà messo in scena dalla Compagnia Insana di Mariarita Andronaco, Federica Giglia, Aurora Grasso, Lorena Pagano e lo stesso Dario Tomasello.

Si tratta di una performance, spiegano gli organizzatori dell’evento, «che nasce su impulso produttivo della “Notte della ricerca 2021” (organizzata dall’Università di Messina) e che vede coinvolte le studentesse del DAMS di Messina che si cimenteranno con le “stanze” di D’Arrigo, intese quasi come unità strofica di una canzone unica ed eterogenea, dedicata all’immensa avventura dello scrittore messinese di cui ricorre quest’anno il trentennale della morte. Ogni stanza scandisce un aspetto non solo del testo di D’Arrigo, ma anche dell’immaginario multiforme ed epico da cui esso scaturisce e che esso ha rilanciato in misura così felice e suggestiva».

Lo spettacolo avrà inizio alle 18.00, a seguire è previsto un aperitivo. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 393 334 3760. I biglietti sono acquistabili online a questo link.

