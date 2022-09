Cose da fare a Messina nel weekend: gli eventi per iniziare bene l’autunno

Teatro, musica, libri ed escursioni, ma non solo. In questo primo weekend d’autunno a Messina ci sono diverse cose da fare e, anche se abbiamo lasciato i Righeira sulla spiaggia (la scorsa settimana era l’ultima puntata dell’estivissima “No Tengo Dinero”), non potevamo lasciarvi senza una guida, un faro, una luce in fondo alla galleria: “A Messina non c’è niente, peddire“!

Così torniamo con i nostri consigli per farvi trascorrere un fresco e leggero fine settimana a Messina (e dintorni) con tutti gli eventi che si svolgeranno in città da venerdì 23 a domenica 25 settembre 2022. Tra le cose da fare vi ricordiamo la possibilità di visitare con un biglietto simbolico di 1 euro diversi luoghi d’arte, come il Museo Regionale di Messina, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio; l’ultimo weekend con “Le Vie dei Tesori” e nuovi appuntamenti della rassegna “Musica al Centro” curata dall’Accademia Filarmonica. Buon divertimento!

Cose da fare a Messina: gli eventi del weekend

Qui troverete tutti gli eventi e le cose da fare a Messina e dintorni questo fine settimana e una bonus track per cominciare con il piede giusto l’ultima settimana di settembre:

Teatro

sabato 24, alle 10:30, alla Sala Laudamo, in occasione della “Settimana Mondiale dell’Alzheimer”: “Musical…mente insieme”, con Riccardo Pirrone , Francesco Pisano , Pino Garufi ed Enzo Maimone . In collaborazione con Centro territoriale di Psicogeriatria del MD Messina Nord ASP Messina e l’Associazione dei familiari dei malati di Alzheimer (ARiAd-Onlus Messina);

sabato 24, alle 21:00, alla Chiesa San Nicola di Bari a Ganzirri, e in replica domenica 25, alle 19:00, a Villa Cianciafara, per la rassegna "Musica al Centro" dell'Accademia Filarmonica: "La pazzia senile" commedia di Adriano Banchieri, con Antonio Previti, Gabriella Zecchetto, Giannalisa Arena, Carmen Mazzeo, Raffaele Benedetto e il Coro Polifonico "Luca Marenzio" diretto da Carmine Daniele Lisanti;

sabato 24, alle 21:00, a Villa Cianciafara: "Theatrikòtita", a cura di Sceluq Ensemble Teatrale (ingresso gratuito);

domenica 25, alle 16:00, alla libreria La Casa di Giulia, in via Giordano Bruno 35: "Magaria" di Andrea Camilleri, spettacolo di marionette;

, in via Giordano Bruno 35: “Magaria” di Andrea Camilleri, ; domenica 25, alle 21:00, al Cortile del MACHO del Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, per la rassegna “EPIC”: “Alexo“, di e con Claudio Morici. Una produzione Teatro Metastasio di Prato.

Musica

venerdì 23, dalle 22:00, al Docker's: Acustika live, con Lorenzo Novello, Margherita Bertuccelli, Salvatore Scarpulla e Gaetano Ilacqua;

sabato 24, alle 18:45, alla Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù, a Montepiselli, per la rassegna "Musica al Centro" dell'Accademia Filarmonica: concerto di Emy Spadaro e Alessandro Monteleone;

di e ; sabato 24, alle 21:00, al Teatro Antico di Taormina: Marco Masini in concerto. A questo link per i biglietti.

Libri

venerdì 23, alle 18:00, al Bistrot del Lido di Naxos, per "Naxoslegge 2022": presentazione del libro "Gli ultimi giorni di Feltrinelli" (edizioni Chiarelettere) di Aldo Grandi, dialoga con l'autore Francesco Rovella;

sabato 24, alle 18:00, alla Stazione ferroviaria di Taormina – Giardini Naxos, per la rassegna "Naxoslegge 2022": incontro-conversazione con Alessandro Ceni, traduttore dell'"Ulysses" di James Joyce per Feltrinelli. Interviene Grazia Calanna, reading a cura degli studenti del DAMS di Messina, coordinati da Dario Tomasello;

sabato 24, alle 18:30, presentazione di "La filosofia del Suca" (Solferino Editore, 2022) di Francesco Bozzi. Dialoga con l'autore Milena Romeo, letture a cura di Gianni Di Giacomo;

domenica 25, alle 12:00, al Bistrot del Lido di Naxos, per "Naxoslegge 2022": "Io vorrei sapere dire amore", incontro con Alessandro Ceni. Intervengono Grazia Calanna e Fulvia Toscano, in collaborazione con l'Estroverso;

“, incontro con . Intervengono e , in collaborazione con l’Estroverso; domenica 25, alle 17:30, alla Casa del Cinema di Taormina: “L’arte della traduzione“, omaggio a Sergio Claudio Perroni. Intervengono Alessandro Adorno, Cettina Caliò, Leonardo Luccone, Mauro Curcuruto.

Mostre

sabato 24 e domenica 25, Giornate Europee del Patrimonio: a questo link tutti i musei e i luoghi della cultura di Messina aperti a 1 euro;

: a questo link tutti i musei e i luoghi della cultura di Messina aperti a 1 euro; prosegue fino al 23 ottobre 2022, a Palazzo Ciampoli a Taormina: la mostra “Umiltà e Splendore“, a cura di Stefania Lanuzza e Virginia Buda. (In foto)

Relax e Natura

sabato 24 e domenica 25, ultimo weekend con "Le Vie dei Tesori 2022": a questo link tutto quello che c'è da fare a Messina;

“: a questo link tutto quello che c’è da fare a Messina; sabato 24 e domenica 25: Equiraduno dei Peloritani;

sabato 24, alle 08:00, con raduno alla fontana di Paradiso: "Giro del Miele", escursione in mountain bike, a cura di Mtbsicily;

domenica 25, dalle 08:30, ad Alcara Li Fusi, con raduno a Piazza De Gasperi: Escursione speleologica alla Grotta del Lauro. A questo link per prenotare;

domenica 25, alle 08:30, con raduno alla Stazione Circumetnea Linguaglossa: Trekking alla Rocca Salvatesta, a Novara di Sicilia, a cura di Etnamente. A questo link per prenotare;

, a Novara di Sicilia, a cura di Etnamente. A questo link per prenotare; domenica 25, dalle 09:00, a Piazza Cairoli: Giornata Nazionale del Naso Rosso, a cura di ViP Messina. In programma giochi, musica e spettacoli di magia.

Per iniziare bene la settimana:

lunedì 26 settembre, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: "After Love", diretto da Aleem Khan. Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30;

: “After Love”, diretto da . Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30; martedì 27 settembre, alla libreria Colapesce: presentazione libro “Rimase solo polvere” di Francesca Svanera. Intervengono: Maria Andaloro fondatrice di Posto Occupato, il collettivo NonUnadiMeno Messina, CEDAV Messina, Giuliana Sanò (PHD in Antropologia e studi storico-linguistici).

