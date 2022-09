Le Vie dei Tesori 2022: tutto quello che c’è da vedere a Messina

Torna anche per il 2022, “Le Vie dei Tesori“, il festival diffuso in tutta la Sicilia organizzato dall’omonima fondazione; si parte anche a Messina sabato 10 settembre e si proseguirà fino al 25 settembre 2022. «La valorizzazione del territorio è fondamentale – ha detto il Prefetto di Messina, Cosima Di Stani, durante la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2022 de Le Vie dei Tesori – soprattutto per i ragazzi che potranno conoscere i tesori della città». Un’occasione, quindi, di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre quattrocentocinquanta tesori visitabili con un sistema digitale e smart. Palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici: luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Nel 2022 si svolgerà in quindici tra capoluoghi e città d’arte della Sicilia. A Messina sarà possibile visitare 19 luoghi, fare delle passeggiate alla scoperta del patrimonio naturale della città ed esperienze speciali.

Le Vie dei Tesori 2022: cose da fare a Messina

Dopo la seconda edizione dei “Borghi dei Tesori Fest” arrivano altri tre weekend alla scoperta delle bellezze architettoniche e naturali del territorio. Tra le passeggiate, per esempio, l’Antica Via del Dromo – tra agrumi e gelsomino. Qui tutto quello che c’è da visitare, a Messina, durante i weekend de “Le Vie dei Tesori 2022”.

I luoghi:

Abazia di Santa Maria di Mili

Archivio di Stato

Casa Museo di Maria Costa

Castel Gonzaga

Chiesa di San Giovanni di Malta e Museo

Chiesa di Sant’Antonio Abate – Massa San Giorgio

Chiesa dei Catalani

La chiesa di Gesù e Maria delle Trombe e il Bambinello delle Lacrime

Collezione dell’Università di Messina

Eremo Regio Madonna di Trapani

Forte San Salvatore e Stele della Madonnina

Museo di Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso

Orto Botanico “Pietro Castelli”

Prefettura di Messina

Tempio di Cristo Re, Torre Ottagona dell’Antico Castello di Roccagulefonia

Town House Messina Paradiso

Villa Althea (Villino Drago)

Villa Cianciafara

Villa Giovanna

Le passeggiate:

Antico Casale di Castanea

Antico Casale di Cumia

Tra agrumi e gelsomino lungo l’antica via del Dromo

Percorso Liberty

Percorso medievale

Le esperienze:

Nel lago, sulle barche dei cocciulari

Floresta arrampicata sui monti

Al museo dei Peloritani

Chiesa di Santa Maria di Mili

Fiumedinisi

Forza d’Agrò

Azienda Agricola Villarè

A questo link per acquistare i coupon.

