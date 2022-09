Trekking a cavallo in Sicilia: al via il 23 settembre l’equiraduno sui Monti Peloritani

Torna, a Messina e in Sicilia, il trekking regionale a cavallo “Le vie dei Forti della Città dello Stretto attraverso le Ippovie dei Monti Peloritani”. L’edizione numero sedici, organizzata dall’associazione Il Centauro Onlus, è stata presentata ieri, mercoledì 21 settembre, in una conferenza stampa a Palazzo Zanca a cui hanno partecipato Silvana Paratore, l’avvocato Mariella Arena (Il Centauro Onlus), il dottor Giovanni Dell’Acqua (Servizio Sviluppo Rurale 13), il Tenente Colonnello Corrado di Bartolo (Brigata Meccanizzata Aosta ) e Giovanni Lombardo di Camminare I Peloritani.. A patrocinare l’evento, oltre al Comune, anche il modulo dipartimentale di salute Mentale Messina Nord, il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale servizio 13 Messina e la Brigata Meccanizzata Aosta.

«L’iniziativa – ha detto l’assessore comunale alla Cultura, Enzo Caruso, presente ieri – è meritevole innanzitutto per la sua continuità e per essere capace di accendere i riflettori su una delle escursioni più importanti del nostro territorio. Attraverso il trekking a cavallo infatti è possibile “gustare” i Peloritani ed apprezzare le opere realizzate dal Genio Militare nel tardo ‘800 distribuite sulle strade di collegamento dei Forti a tutela del territorio dal rischio idrogeologico».

Il trekking a cavallo in Sicilia ha un valore non soltanto naturalistico, ma anche paesaggistico e di interesse storico. Venerdì 23 settembre, il primo giorno di attività, infatti arriveranno da tutta la regione i cavalieri scuderizzati – tra i quali i cavalieri utenti del Centro diurno Camelot –, mentre l’incontro al campo base è previsto sabato 24, con partenza per Pizzo Chiarino, la foresta vecchia di Camaro, il sentiero ABC, il forte punta Ferraro e il torrente Tarantonio. A Salice i partecipanti potranno riposarsi per la pausa pranzo e successivamente rientreranno al campo base. A conclusione della manifestazione, durante la mattina di domenica 25 settembre i cavalieri percorreranno i sentieri ad anello adiacenti al campo base.

Per ulteriori informazioni, il referente dell’evento è Mariella Arena (telefono 3289179418); il referente cavalieri è Domenico Morabito (telefono 3487427732).

(5)