Cose da fare a Ferragosto a Messina: tutti gli eventi per il weekend lungo

Ci siamo, il Ferragosto sta per abbattersi su Messina e noi dobbiamo farci trovare pronti, prontissimi per non rimanere imbottigliati nel traffico, immobili sul dondolo della veranda dopo diciassette portate belle toste e soprattutto senza niente da fare. Alcuni di voi, penseranno che il Ferragosto sia soltanto un totale caos, ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno: è l’ultima festa ufficiale prima di tornare dietro la scrivania con i pantaloni lunghi; l’occasione per mangiare quella cosa in più senza troppi sensi di colpa, stare in famiglia, fare l’alba con gli amici in spiaggia (se ancora non soffrite di cervicale) e godervi il weekend lungo dell’estate 2022.

Cose da fare a Messina a Ferragosto 2022

Qui vi consigliamo un paio di cose da fare a Messina durante il fine settimana di ferragosto: troverete tantissima musica, tra cui il live in programma sabato 13 al Retronouveau dei Cactus Mantra e dei Dr. Broscovich, diversi spettacoli teatrali come la “Carmen” a Tindari e la festa in spiaggia al Lido Horcynus Orca per aspettare l’alba del 15 agosto tutti insieme.

Venerdì 12 agosto:

alle 18:30, alla Tenuta Rasocolmo , per la rassegna Promontorio Nord del Cortile Teatro Festival: “La Pupara“, di e con Giuseppe Vigneri e Giuseppe Aiosi ;

: presentazione delle illustrazioni di alle 19:30, a Casa Peloro : presentazione del libro “La feluca e la fiocina” (Capponi Editore, giugno 2022) di Irene Caltabiano . Dialoga con l’autrice Roberto Sciarrone , reading a cura di Martina Morabito ;

di Messina: Mind The Gap, dj set a cura di e . Ingresso gratuito fino alle 23:59; alle 21:00, a Piazza Badia di Itala: Corto di Sera , undicesima edizione del Festival dei Cortometraggi Indipendenti;

: “Carmen di Georges Bizet”, per la regia di Anna Aiello; alle 21:00, a Casa Peloro per la rassegna Musica di Casa: DJ Pablot ;

continua la rassegna del cinema all’aperto con: “ ” scritto e diretto da Jordan Peele (serata horror); alle 22:00, al Lido Horcynus Orca: The Brixton live.

alle 18:00, all’ Altopiano dell’Argimusco : Megaliti, costellazioni e stelle cadenti, a cura di Montalbano Experience . Prenotazioni al 3467654897;

, in collaborazione con la , presenta “Heal Yoko Ono”, mostra a cura di . Visitabile fino al 14 settembre 2022; alle 20:00, al Retronouveau di Messina : Cactus Mantra & Dr. Broscovich in concerto. Aftershow dj set a cura di Davide Patania & Albert Mud . Ingresso 5 euro;

: , versione estiva della rappresentazione in abiti medievali del “Corteo del Gran Conte Ruggero”; alle 20:30, a Villa Cianciafara, per la rassegna L’ora del vero sentire: “ C’era una volta la guerra ” , spettacolo teatrale di Patrizia Pasqui , con Mario Spallino . Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria;

, undicesima edizione del Festival dei Cortometraggi Indipendenti (ultima serata); alle 21.00 alla Tenuta Rasocolmo per la rassegna di musica jazz, presentazione di “Aqua” nuovo disco dei sea connection trio ;

: “ “, diretto da Joseph Kosinski; alle 22:00, al Lido Horcynus Orca: Kamikaze, Lucio Dalla Tribute Band.

alle 17:30, all’ Altopiano dell’Argimusco : Argimusco sotto le stelle, a cura dell’Associazione PFM. Prenotazioni al 320 2281888;

alle 21:30, all’ Area Iris di Ganzirri : “ Top Gun – Maverick “, diretto da Joseph Kosinski;

; dalle 23:00, al Lido Horcynus Orca: il Retronouveau in spiaggia, dj set a cura di Davide Patania, Bluemarina, Re-Birth.

Lunedì 15 agosto:

(In foto Bluemarina, in uno scatto di Francesco Algeri)

