A Messina torna la Vara: via alla festa con eventi in piazza, musica e mostre. Il programma

Messina in festa per la Vara che torna il 15 agosto 2022 dopo lo “stop“ causato dal covid-19. Torna con un programma ricco di eventi, un ritorno al passato, la celebrazione di una riconquistata normalità, tra concorsi, mostre e spettacoli in piazza (come ai tempi dei “12mila”). Gli eventi dell’agosto messinese, quest’anno, saranno dedicata a Franz Riccobono. Il sindaco Federico Basile: «Questa sarà la Vara della rinascita».

A presentare il programma della Vara 2022, il sindaco Federico Basile, l’assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e il collega a Cultura e Turismo, Enzo Caruso. «Da sindaco neoeletto – ha esordito il Primo Cittadino – per me questa è una grande emozione. Stare qui oggi con gli assessori che hanno lavorato per far sì che si potesse procedere con la nuova edizione della Vara, è molto importante per me. Il programma che riguarda gli eventi agostani è dedicato alla memoria di Franz Riccobono, è legato a lui per il messaggio di cultura che ha sempre portato avanti con passione. Se continuiamo a lavorare con passione sicuramente otterremo grandi risultati. La Vara è essenziale, è un momento di grande vita, va valorizzata sul territorio nazionale, va fatta in sicurezza. Comprendo il momento ma dobbiamo essere bravi affinché questa grande occasione non diventi causa di polemiche che non vogliamo. Dobbiamo mantenere gli standard e garantire la sicurezza. Sarò accanto a voi. Sarà la cara della rinascita.

L’assessore Massimiliano Minutoli si è poi concentrato sugli interventi messi in campo per verificare la solidità strutturale della Vara: «Dopo due anni – ha spiegato –, la Vara stessa andava controllata. Lo abbiamo fatto, con controlli non invasivi. Una volta superata la fase della verifica delle condizioni strutturale, adesso sta procedendo il montaggio sotto gli attenti occhi del gruppo storico della Vara. Quest’anno dovremo porgere particolare attenzione, è difficile mantenere le distanze, non avere contatti, ma occorre tentare. Chi può indossi la mascherina, disinfetti le mani».

Vara, tutto il programma del Ferragosto a Messina dall’8 al 15 agosto

A presentare gli eventi, evidenziandone alcuni, l’assessore Enzo Caruso: «Per la prima volta il Ministero della Cultura concede il patrocinio alla Vara – annuncia. Poi, grazie al circolo filatelico, in tutta Italia sarà immesso in circolazione il francobollo della Vara. Avremo anche una mostra filatelica corredata da una litografia realizzata da Michele Panebianco e una mostra dedicata all’agosto messinese, con fotografie del fondo Michelangelo Vizzini». Si cercherà, inoltre, di replicare il famoso “Teatro dei 12mila”.

Di seguito, tutti gli eventi, suddivisi per categoria.

Gli eventi riguardanti la Vara

Mercoledì 10 agosto

ore 18.00 – Trasferimento dei Giganti e del Cammello dal deposito di via Catania a Camaro Superiore in piazza Fazio accompagnato dai Gruppi Folk;

Dal 10 al 14 Agosto

Palazzo Zanca . Esposizione nell’atrio del Cero Storico di Messina realizzato da Francesco Forami,a cura del “GruppoStorico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”;

. Esposizione nell’atrio del Cero Storico di Messina realizzato da Francesco Forami,a cura del “GruppoStorico-Culturale Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”; Basilica Cattedrale. Esposizione della “Bara” della Vergine Assunta, a cura del GruppoStorico “Vara dell’Assunta e dei Giganti” in collaborazione con l’Associazione “MessinaSacra”

Venerdì 12 Agosto

ore 09.00-13.00 — Palazzo Zanca. Ufficio Postale distaccato di Poste Italiane per l’emissione di un francobollo dedicato alla “Processione della Vara e dei Giganti di Messina” appartenente alla serie tematica “Le festività” proposto dal “Circolo Filatelico Peloritano”. Verrà utilizzato un annullo “Primo giorno” e saranno in vendita uno specialefoldere altri prodotti filatelici legati all’emissione del francobollo

Sabato 13 Agosto

ore 07.00 – Trasferimento dei Giganti e del cammello da Camaro Inferiore a Piazza Unione Europea

Domenica 14 Agosto

ore 19.00 – Partenza del Cero Storico da Palazzo Zanca verso Piazza Castronovo;

Lunedì 15 Agosto

ore 07.00 – Stendimento delle corde e legatura al cippo della Vara;

Venerdì 19 Agosto

ore 19.00 – Premiazione nel Salone delle Bandiere del Municipio dei tre migliori balconi addobbati.

Mercoledì 31 Agosto

ore 14.30 – Smontaggio della Vara in Piazza Duomo e rientro al deposito di via Catania dei Giganti.

Le Mostre al Palacultura e Palazzo Zanca

Mostre al Palacultura

dal 1° agosto al 2 settembre 2022 – “Agosto a Messina. Manifestazioni civili e religiose, tradizione e contemporaneità – Mostra documentaria a cura dell’Archivio Storico e della Biblioteca Comunale con la collaborazione di A. Calabrese e dei volontari del Servizio Civile Nazionale;

– “Agosto a Messina. Manifestazioni civili e religiose, tradizione e contemporaneità – Mostra documentaria a cura dell’Archivio Storico e della Biblioteca Comunale con la collaborazione di A. Calabrese e dei volontari del Servizio Civile Nazionale; dal 1° al 31 Agosto – Mostra Permanente della Vara e dei Giganti in collaborazione con l’Associazione “Amici del Museo di Messina Franz Riccobono” lunedì, mercoledì, venerdì, ore 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Mostre a Palazzo Zanca

Dal 12 al 29 agosto – “Storia e Fede a Messina”, esposizione filatelica e di cartoline d’epoca a cura del “Circolo Filatelico Peloritano”;

Conferenze all’Arena Ciccò del Palacultura

martedì 9 agosto alle 19.00 – Arch. Nino Principato eprof. Giacomo Sorrenti con proiezione di immagini. “La Vara: Teologia, Cosmologia, Scenotecnica e Simbologia”, a cura del “Gruppo Storico-Culturale della Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”;

Concorsi

Concorso “Balconi addobbati in onore della Vara di Maria Assunta” . A cura del “Gruppo Storico- Culturale della Vara dell’Assunta e dei Giganti di Messina”;

Eventi in piazza “Là dove un tempo sorgeva il Teatro dei 12mila” (Scalinata di Palazzo Zanca)

Sabato 6 Agosto

Ore 18.00 – 21.00 – Rievocazione Storica dello Sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina – IV Edizione. A cura dell’Associazione Aurora in collaborazione con il Comune, Enti Istituzionali e Associazioni Culturali 7 Agosto.

Domenica 14 Agosto

Ore 21.00 – In Festa coi Giganti. Canti e Danze della tradizione, a cura dei Gruppi folklorici di Messina.

