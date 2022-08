Musica jazz alla Tenuta Rasocolmo: il Sea Connection Trio presenta l’album “AQUA”

Appuntamento imperdibile col jazz a Messina prima di Ferragosto: sabato 13 agosto alla Tenuta Rasocolmo, nel cartellone eventi del Capo Rasocolmo Summer Fest 2022, il Sea Connection Trio sarà in concerto per presentare il nuovo disco “AQUA”.

L’evento di domani sera alla Tenuta Rasocolmo sarà dunque un’occasione per ascoltare in anteprima il nuovo album, composto da 9 brani più una bonus track, del trio composto da Claudio Palana (pianoforte), Tommaso Pugliese (contrabbasso) e Federico Saccà (batteria), feat. Nicola Caminiti (sax).

«Sono tanti i musicisti di nuova generazione che posseggono capacità tecniche smisurate. Tuttavia – scrive Luciano Troja – completare il proprio bagaglio non limitandosi alla musica fine a se stessa, ma attingendo anche da altre fonti di conoscenza adattandole al proprio vissuto, può fare una grande differenza. Credo che il quartetto dell’album AQUA – sea connection, sia rappresentativo di questo nucleo di giovani artisti, che riescono a condividere idee e poetica, e per questo riescono a esprimerle con rara efficacia».

«Muscolare, ma al contempo densa di lirismo, la musica dell’album risulta eco di tanti riferimenti – continua il compositore messinese nella nota diffusa dall’etichetta Alfa Music – e, come tutti i lavori importanti, non ha esatte connotazioni: l’Europa, il sinfonismo americano, la matrice africana e il presente, con le sue nuove correnti. Tuttavia è la propensione a creare sorprese, tanto nel percorso narrativo delle composizioni, quanto negli spunti solistici, il tratto distintivo della scrittura e della resa in generale di questo tanto studiato quanto riuscito lavoro».

Il disco “AQUA” si può scaricare sul sito di ADEIDJ, l’Associazione Italiana delle Etichette Indipendenti di Jazz. Per info e prenotazioni dei biglietti per l’evento jazz alla Tenuta Rasocolmo si può consultare il sito www.tenutarasocolmo.com/eventi oppure contattare il numero 393334 3760.

