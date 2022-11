Tutto Eventi: una pioggia di cose da fare a Messina nel weekend

A cosa serve la pioggia se non a rifugiarsi in un cinema, in un teatro; a sprofondare in una poltroncina per ascoltare comodi comodi un concerto? Allora non temete, perché nonostante il tempo tremendo che ci sta regalando novembre, gli eventi e le cose da fare a Messina, per questo weekend, sono davvero tantissimi.

Partiamo, come sempre, dagli appuntamenti consigliati da noi: alla Piccola Officina delle Arti di Lucia Vento arriva un laboratorio di tessitura a telaio, condotto da Paola Costanzo che un po’ di tempo fa ci aveva raccontato che; «l’arte del tessere è profondamente radicata nel nostro essere, stimola la concentrazione e riduce gli stati d’ansia», quindi ci sembra perfetto per decomprimere e riscoprire una forma d’arte bellissima e lontana.

Il secondo evento che vi consigliamo, invece, si tiene alla FORO G Gallery, per la serie “We TALK”, con la presentazione di “Still Remain”, fotolibro di Carmen Cardillo pubblicato da Quaderni d’Arte KoArt/Unconventional Place nel 2021, a cura di Aurelia Nicolosi e Ilenia Vecchio. L’opera della Cardillo racconta per immagini le delicate betulle dell’Etna: anche questo per staccare la spina e riconnetterci con la natura.

Tutto Eventi: le cose da fare a Messina nel weekend

Se i nostri consigli non vi hanno soddisfatto, ci sono moltissimi altri eventi tutti gusti: arrivano due spettacoli di burattini; continuano le proiezioni con il Cineclub dei Piccoli; tantissime escursioni alla scoperta delle bellezze naturali della provincia di Messina; numerosi eventi per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (tra cui un flashmob promosso da NonUnaDiMeno); un Festival di Economia Creativa; ancora due appuntamenti con la Biennale dello Stretto; la mostra di Ilia Currò che tratteggia donne lunghe e pensanti (in foto), a cura di Giusi Arimatea. Qui tutti gli eventi e le cose da fare a Messina nel weekend che va da venerdì 25 a domenica 27 novembre 2022.

Concerti

venerdì 25, alle 19, alla Parrocchia San Nicolò di Zafferia per la rassegna Musica al Centro dell’ Accademia Filarmonica : “Tra Sacro e Profano”, con il coro di voci giovanili “Note Colorate “, Francesco Allegra al pianoforte. Dirige Giovanni Mundo ;

per la rassegna Musica al Centro dell’ : “Tra Sacro e Profano”, con il “, al pianoforte. Dirige ; venerdì 25, alle 22, al Perditempo di Barcellona : The Rivati, con Paolo Maccaro e Marco Cassese ;

: The Rivati, con e ; domenica 27, alle 18, al Palacultura per la Filarmonica Laudamo : “Turandot: Atto Primo”, con il duo pianistico composto da Claudio Proietti e Maurizio Barboro ;

per la : “Turandot: Atto Primo”, con il duo pianistico composto da e ; domenica 27, alle 18, alla Chiesa Madonna delle Lacrime di Bordonaro per la rassegna Musica al Centro dell’ Accademia Filarmonica : Orchestra a Plettro “Città di Taormina”, con il soprano Emy Spadaro . Dirige Antonio Pellitteri ;

per la rassegna Musica al Centro dell’ : Taormina”, con il soprano . Dirige ; domenica 27, alle 21, allo Sharaba di Barcellona: Kamikaze (Lucio Dalla Tribute Band) con David Cuppari e Antonio Stella.

Libri

venerdì 25, alle 17.30, alla Biblioteca Provinciale dei Frati Cappuccini , via delle Mura: presentazione di “Spigolature peloritane” (Pungitopo, 2022) di Marcello Mento , dialogano con l’autore Rina Stracuzzi e Pippo Lipari;

, via delle Mura: presentazione di “Spigolature peloritane” (Pungitopo, 2022) di , dialogano con l’autore e Pippo Lipari; venerdì 25, alle 18, alla Mondadori : presentazione della “Guida completa al mondo di Tolkien” (Vallardi Editore, 2022) di Oronzo Cilli . Dialoga con l’autore Marco Boncoddo . A cura dell’ Associazione Culturale Terremoti di Carta , in collaborazione con l’associazione La Contea ;

: presentazione della “Guida completa al mondo di Tolkien” (Vallardi Editore, 2022) di . Dialoga con l’autore . A cura dell’ , in collaborazione con ; sabato 26, alle 17.30, al Museo del Mare di Milazzo : presentazione della graphic novel “Nel ventre dell’Orca” (Mesogea Cartographic, 2022) di Michela De Domenico. Dialogheranno con l’autrice Mario Benenati ed Elisa Calabrò ;

: presentazione della “Nel ventre dell’Orca” (Mesogea Cartographic, 2022) di Michela De Domenico. Dialogheranno con l’autrice ed ; sabato 26, alle 20.15, al Circolo della Borsa per la rassegna Cene d’utore della Libreria Bonazinga : presentazione di “La Costanza è un’eccezione” (Longanesi, 2022) di Alessia Gazzola . Prenotazione obbligatoria al numero: 090 718551;

per la : presentazione di “La Costanza è un’eccezione” (Longanesi, 2022) di . Prenotazione obbligatoria al numero: 090 718551; domenica 27, alle 10, alla Biblioteca Regionale di Messina : presentazione de “Il Filo Nero. Il ritorno in Europa e in Occidente di nazismo e fascismo” (Infinito Edizioni, 2022) di Giuseppe Carrisi . Intervengono Tommasa Siragusa , Giuseppe Bottaro , Dario Caroniti , Roberto Sciarrone . Modera Domenico Interdonato ;

: presentazione de “Il Filo Nero. Il ritorno in Europa e in Occidente di nazismo e fascismo” (Infinito Edizioni, 2022) di . Intervengono , , , . Modera ; domenica 27, alle 16.30, alla Foro G Gallery di Ganzirri, per la rassegna We TALK: presentazione del fotolibro “Still Remain” (Quaderni d’Arte KoArt/Unconventional Place, 2021) di Carmen Cardillo ;

di Ganzirri, per la rassegna We TALK: “Still Remain” (Quaderni d’Arte KoArt/Unconventional Place, 2021) di ; domenica 27, alle 18, alla Mondadori: “Una domenica in giallo”, incontro con Alfredo Buttafarro. Dialoga con l’autore Gianluca Buttafarro.

Laboratori

venerdì 25, alle 16, al Giardino di Luce di Piazza Casa Pia : “Acquerello con Peter Coniglio”, lettura e pittura per bambini dai 3 anni. Prenotazioni al numero: 389 7970752;

: “Acquerello con Peter Coniglio”, dai 3 anni. Prenotazioni al numero: 389 7970752; venerdì 25, alle 16, al Cinema Lux per il festival Cineclub dei Piccoli : laboratorio didattico di illustrazione ;

per il : ; sabato 26 e domenica 27, alle 10, da Opuntia.off – Piccola Officina delle Arti: “Intrecci” laboratorio base di tessitura a telaio, a cura di Paola Costanzo di Mouloud Bottega Tessile. A questo link per iscriversi.

Teatro

venerdì 25, alle 17.30, e sabato 26 alle 21, al Teatro Annibale per la rassegna Espressione Teatro : “Hamlet”, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio , per la regia di Francesco Tavassi ;

per la rassegna : “Hamlet”, con e , per la regia di ; venerdì 25 e sabato 26, alle 21, al Museo Regionale di Messina , per la rassegna “ClanDestini” del Clan degli Attori: “Il rasoio di Occam” di Giusi Arimatea e Giovanni Maria Currò , con Alessio Bonaffini , Tino Calabrò , Mauro Failla , regia di Giovanni Maria Currò. Produzione Clan degli Attori . A questo link per prenotare;

, per la rassegna “ClanDestini” del Clan degli Attori: “Il rasoio di Occam” di e , con , , , regia di Giovanni Maria Currò. Produzione . A questo link per prenotare; venerdì 25, alle 21, al Teatro Mandanici di Barcellona : “Una madre di nome Teresa”, musical per la regia di Vito Scarpitta . Compagnia Sipario;

: “Una madre di nome Teresa”, per la regia di . Compagnia Sipario; sabato 26, alle 18, al Palacultura per l’ Accademia Filarmonica : Anbeta Toromani in “Preludes, danze per te al pianoforte”. A questo link per i biglietti;

per l’ : in “Preludes, danze per te al pianoforte”. A questo link per i biglietti; domenica 27, alle 18, al Teatro dei 3 Mestieri : “Zampalesta u Cane Tempesta”, spettacolo di burattini tradizionali calabresi per tutta la famiglia. Di e con Angelo Gallo , regia di Gaspare Nasuto , scene e burattini di Angelo Gallo. Produzione Teatro della Maruca . A questo link per prenotare;

: “Zampalesta u Cane Tempesta”, tradizionali calabresi per tutta la famiglia. Di e con , regia di , scene e burattini di Angelo Gallo. Produzione . A questo link per prenotare; domenica 27, alle 18, da Lunaria , in via Sant’Agostino 24: “La favola di Frya”, spettacolo di burattini del laboratorio DArt , regia di Margherita Smedile e Isolina Vanadia , con Serena Dascola e Alessandra Licata . Musiche dal vivo di Pierpaolo Cimino . A questo link per prenotare;

, in via Sant’Agostino 24: “La favola di Frya”, del , regia di e , con e . Musiche dal vivo di . A questo link per prenotare; domenica 27, alle 18, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna per la rassegna EPIC : “La magia della radio” di e con Massimo Cirri e Mirko Artuso . Musiche Hanky Panky Band . Produzione Teatro del Pane – Centro Teatrale Da Ponte ;

per la : “La magia della radio” di e con e . Musiche . Produzione ; domenica 27, alle 18.30, al Teatro Annibale per la rassegna NutrimentInPeriferia: “Oἶδα un rito musicale teatrale” di Beercock, con Sergio Beercock, Naomi Adeniji, Julia Jedlikowska, Jean-Mathieu Marie, Alfred Sobo Blay. Regia di Giuseppe Provinzano. Progetto Amunì Babel A questo link per prenotare.

Cinema

da venerdì 25 a domenica 27 novembre, al Multisala Apollo in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “Violence”, cortometraggio di Giovanni De Pasquale ;

in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: “Violence”, cortometraggio di ; sabato 26, alle 18, al Multisala Iris : “Spaccaossa”, incontro con il regista Vincenzo Pirrotta ;

: “Spaccaossa”, incontro con il regista ; fino a domenica 27, alle 16.30, al Cinema Lux per il festival Cineclub dei Piccoli : proeizione del film d’animazione “I Principi e le Principesse” di Michel Ocelot ;

per il festival : proeizione del film d’animazione “I Principi e le Principesse” di ; domenica 27, alle 20.30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Lumina” di Samuele Sestieri. Incontro con il regista dopo la proiezione.

Serate danzanti

venerdì 25, alle 21, al Retronouveau : Mind The Gap Recordings presenta Flow & Flowers, special guest VIELS . A questo link per i biglietti;

: Mind The Gap Recordings presenta Flow & Flowers, special guest . A questo link per i biglietti; sabato 26, alle 20.30, al Retronouveau : Total Eclipse, dj set a cura di Davide Patania e Bluemarina ;

: Total Eclipse, dj set a cura di e ; sabato 26, alle 23, all’Area Ex Pirelli di Villafranca: OMD presenta CowBoy, Guest Farida Kant & Le Riche. A questo link per prenotare.

Mostre

prosegue fino a sabato 26 novembre, dalle 17 alle 20, alla Galleria Arte Cavour : “I miei viaggi – Fotografando il mondo”, mostra fotografica di Daniele Passaro , a cura di Paolo Accordino e Maurizio Gemelli ;

: “I miei viaggi – Fotografando il mondo”, mostra fotografica di , a cura di e ; prosegue fino al 2 dicembre, alla galleria Spazioquattro : “Crete policrome e disegni – opere inedite” mostra postuma con le opere di Franco Palmieri (1935 – 2002), a cura di Antonella Rosetto Ajello ;

: “Crete policrome e disegni – opere inedite” con le opere di (1935 – 2002), a cura di ; prosegue fino al 3 dicembre, alla Mondadori : “Kajal” mostra di Ilia Currò , a cura di Giusi Arimatea ;

: “Kajal” mostra di , a cura di ; prosegue fino al 10 dicembre, alla galleria COCCO – Arte Contemporanea : “#MeMare”, mostra di pittura di Simone Caliò , a cura di Laura Faranda ;

: “#MeMare”, di , a cura di ; prosegue fino all’11 dicembre, alla Foro G Gallery di Ganzirri: “Once upon a TIME”, mostra fotografica di Valeria Alibrandi e Francesca Bruno, a cura di Roberta Guarnera.

Escursioni e Natura

sabato 26, alle 09, con partenza da Antillo : “Tra Storia e Natura”, escursione sui Monti Peloritani , a cura dell’associazione Passo Passo Trekking . A questo link per prenotare;

: “Tra Storia e Natura”, , a cura dell’associazione . A questo link per prenotare; sabato 26, alle 13.30, con partenza dalla fontana di Paradiso : escursione in mountain bike a Tarantonio, a cura di MTB Sicily ;

: a Tarantonio, a cura di ; domenica 27, alle 09.15, con partenza dal numero civico 104 in Via Annunziata SS di San Marco D’Alunzio : escursione a San Marco D’Alunzio, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

: escursione a San Marco D’Alunzio, a cura dell’ . A questo link per prenotare; domenica 27, dalle 09.30, con partenza da Portella dell’Obolo : “Il Bosco delle Fate: la Tassita di Caronia”, escursione a cura di AS Naturalistica La Stretta e Barbara Gangemi . A questo link per prenotare;

: “Il Bosco delle Fate: la Tassita di Caronia”, a cura di e . A questo link per prenotare; domenica 27, alle 09.30, a Montalbano Elicona: “Il bosco di Malabotta e le rocce misteriose dell’Argimusco”, escursione a cura di Sharing Sicily.

Giornate speciali

venerdì 25, dale 14, e sabato 26, dalle 09.30, al Palacultura : “ La Biennale dello Stretto . Le Tre Linee D’Acqua “. A questo link tutto il programma;

: “ . “. A questo link tutto il programma; venerdì 25, alle 17.30, a Piazza Antonello: “Contro la Violenza di Genere” flashmob a cura di NonUnaDiMeno ;

a cura di ; venerdì 25, alle 18.30, alla Chiesa di Santa Maria Alemanna : “Caravaggio – La vita e la morte”, a cura di Nino Principato , con gli Esoscheletri e la presentazione del libro “Border in osmosi all’universo” di Noemi Giacobbe . In collaborazione con GAS collettivo d’arte indipendente ;

: “Caravaggio – La vita e la morte”, a cura di , con gli e la “Border in osmosi all’universo” di . In collaborazione con ; sabato 26, alle 09.30, con ritrovo all’ Abbazia della Chiesa di Santa Maria di Mili a Mili San Pietro : visita guidata a cura di Sebastiano Busa , in collaborazione con Legambiente dei Peloritani ;

: a cura di , in collaborazione con ; sabato 26, alle 09.30, a Milazzo : visita guidata alla parte monumentale del Cimitero di Milazzo , a cura di Italia Nostra ;

: alla parte monumentale del , a cura di ; sabato 26, alle 21.30, al Mercato Coperto Muricello : Delicious Live, degustazioni e musica dal vivo ;

: Delicious Live, ; fino al 27 novembre, al Marina del Nettuno e la Camera di Commercio di Messina : Festival dell’Economia Creativa . A questo link per il programma;

e la : . A questo link per il programma; fino al 30 novembre, da SeconLife in via Mario Aspa: “Da Cosa Nasce Cosa”, l’armadio del riciclo creativo.

(Foto di Giusi Arimatea)

