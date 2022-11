Sedici giorni di eventi contro la violenza sulle donne e per il rispetto dei diritti umani: questo quanto previsto da “Orange The World… in ME”, campagna di sensibilizzazione promossa a Messina dal Comune e dal Soroptimist Club. Dalla pitturazione di una panchina nel Sagrato del Santuario di Montalto all’inaugurazione delle targhe posizionate sulle Sirenidi della Rampa della Colomba, vediamo tutto il programma dell’iniziativa.

Si svolgerà domani, giovedì 24 novembre, presso la Sala Ovale del Comune di Messina, la conferenza stampa di presentazione degli eventi in programma dal 25 novembre al 10 dicembre. Saranno presenti gli assessori Alessandra Calafiore, Liana Cannata, Massimo Finocchiaro, Massimiliano Minutoli ed Enzo Caruso, i rappresentanti del Comando provinciale dei Carabinieri di Messina e degli istituti scolastici cittadini. Ad illustrare il calendario, sarà la Presidente del Soroptimist club Messina, Linda Schipani.

L’iniziativa partirà nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, venerdì 25 novembre e si concluderà nella “Giornata mondiale dei diritti umani”, nonché “Soroptimist Day” il 10 dicembre.

Orange the World: gli eventi a Messina contro la violenza sulle donne. Il programma

Pubblichiamo, di seguito, il programma degli eventi

25 novembre – Giornata contro la violenza sulle Donne ore 11.00 – Pitturazione Panchina Orange con gli studenti nel Sagrato del Santuario di Montalto; la sera i luoghi simbolo di Messina si tingono di arancione: il Municipio, la Prefettura, la Questura, le Caserme, il Carcere, l’Università e Montalto.

29 novembre – Rigenerazione Città Giovane ore 11.00 – Presentazione di “Ri-Generazione Città Giovane”, alla presenza del Provveditore agli Studi, Ordini professionali, Associazioni e Scuole, nella ex Chiesa del Buon Pastore, Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali, V.le Boccetta.

2 dicembre – Seminario Educazione al rispetto dell’Altro ore 11.00 – presso l’Istituto I.. Caminiti- Trimarchi di Santa Teresa di Riva il seminario “Educazione al rispetto dell’Altro” con la Fidapa, la Compagnia Carabinieri di Taormina e il Dipartimento Biomorf Unime, Unità di Psichiatria.

5 dicembre – Baby Pit-Stop ore 11.00 – incontro con le Associazioni al Baby Pit-Stop, fondato dal Soroptimist con Unicef

nel 2021, all’interno del Palacultura Antonello da Messina, Viale Boccetta.

6 dicembre – targhe Sirenidi lungo la Rampa della Colomba ore 11.00 – Inaugurazione delle Targhe sulle Sirenidi lungo la Rampa della Colomba che

collega Piazza Basicò al Santuario di Montalto.

10 dicembre – Giornata mondiale dei Diritti Umani e Soroptimist Day ore 10:00 Convegno “Il Diritto di Vivere: menomazione è disabilità?” presso Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca nell’ambito della Giornata mondiale dei Diritti Umani e del Soroptimist Day.



