Dagli abiti rigenerati ai tessuti ecologici: a Messina il Festival dell’Economia Creativa. Il programma

Messina punta sul “green” con una settimana interamente dedicata alla sostenibilità: dal 19 al 27 novembre 2022 in città arriva il Festival dell’Economia Creativa con tantissimi eventi dedicati all’ambiente, al riuso e al riciclo. L’iniziativa si svolgerà tra la Marina del Nettuno e la Camera di Commercio ed è organizzata dal Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Messina insieme con Camera di Commercio; Benefit; Associazione Gli Invisibili; MillaSensi; e Comet.

Avviato in concomitanza con la “Settimana europea della Riduzione dei Rifiuti”, in linea con l’Agenda 2030 dell’Onu, il Festival dell’economia creativa è appena iniziato con il taglio del nastro in riva allo Stretto di Messina. Presenti gli organizzatori Cristina Puglisi Rossitto (Benefit), Davide Blandina (Giovani Imprenditori Sicindustria Messina) e Ivo Blandina (Camera di Commercio).

A portare i saluti istituzionali, il sindaco di Messina, Federico Basile: «Da oggi e fino al 27 questo è uno spazio di conoscenza. Sono convinto che se questa città si rende conto che le cose ci sono, si possono fare e le comprendono, si può andare avanti. Il Festival di oggi ha un senso, un valore che va ampliato a tutto il tessuto cittadino».

Benefit Blue: come funziona il temporary shop ecologico

Tra gli eventi in programma segnaliamo Benefit Blue, il temporary store del negozio solidale Benefit che potrete trovare tutti i giorni alla Marina del Nettuno, dove sarà possibile acquistare abiti di seconda mano (ma come nuovi, e sanificati dalla lavanderia industriale “Rafar”) “al chilo”. Come funziona? Come vi avevamo anticipato, In sostanza, nell’area dedicata, vi verrà data una busta dentro cui potrete mettere i capi che vi piacciono, per poi pesarli. Ogni chilo sono 12 euro. All’interno della Marina del Nettuno, inoltre, è stato allestito un vero e proprio percorso tra abiti e accessori realizzati attraverso i riuso o con materiali ecologici, come la canapa. In collaborazione con l’Istituto “Antonello”, per esempio, sono stati creati, appunto in canapa, abiti da chef.

«Benefit – spiega la fondatrice Cristina Puglisi Rossitto – nasce come negozio di abbigliamento gratuito per le famiglie in difficoltà economica. Questo è il focus di Benefit che non cambierà mai. Oggi, qui, abbiamo allestito un percorso che vi fa capire l’evoluzione del nostro progetto. Noi non vogliamo solo sensibilizzare al riuso, ma anche all’utilizzo di prodotti naturali. Il primo passo del percorso sono le divise in Canapa, poi c’è il B-Lab, dove riutilizziamo i tessuti per creare qualcosa di nuovo, grazie al lavoro della sarta e stilista Mary Serah Koroma. Più avanti abbiamo Benefit Blue. Nell’ultima stanza ci sono delle vere e proprie opere d’arte, realizzate da due artigiani, Eugenio Vazzano e Loredana Roccasalva, che fanno parte del progetto Re-Made in Sicily».

Più in basso, invece, il programma completo della settimana, tra convegni, laboratori, musica ed eventi gastronomici.

Festival dell’economia creativa a Messina: il programma

Pubblichiamo, di seguito, il programma completo del Festival dell’Economia Creativa di Messina, che si svolgerà tra la Marina del Nettuno e la Camera di Commercio da sabato 19 a domenica 27 novembre.

Sabato 19 novembre alla Marina del Nettuno 10:30 – Opening e conferenza stampa evento; 11:00-16:00 – Re-Made, Avvio Temporary shop Benefit Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily. Inizio countdown; 18:00- 20:00 – Re-Made, Prosegue Temporary Durante gli orari del temporary saranno presenti gli artigiani Eugenio Vazzano e Loredana Roccasalva.

Domenica 20 novembre alla Marina del Nettuno 10:00 – 12:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 16:00 – 18:00. Living Lab. Laboratorio sartoriale (B.Lab in collaborazione con Associazione Hic et Nunc); 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary.

Lunedì 21 novembre alla Marina del Nettuno 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary.

Martedì 22 novembre alla Marina del Nettuno 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 10:00 – 12:00. RIGENart. Laboratorio di riuso creativo, coordinato da NATURE’, destinato ai bambini (fascia d’età 5-10 anni) del progetto di educazione all’aperto; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary.

Mercoledì 23 novembre alla Marina del Nettuno 10:30 Go to Neptune. Avvio lavori installazione con l’artista Miky Degni e la sarta e stilista Mary Serah Koroma; 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 10:30 – 14:00. Re-Made. Presentazione creazioni del Laboratorio artistico sartoriale di upcycling con gli studenti del Liceo artistico E. Basile. Momento di Instant fashion (outfit con le creazioni degli studenti e con le creazioni del B.Lab e degli artigiani); 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary.

Giovedì 24 novembre alla Marina del Nettuno, Istituto Comprensivo G. Catalfamo 10:00 – 16:00. Re-Made. Marina del Nettuno. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary; 10:00 – 13:00. RIGENart, Incontro corale con i ragazzi per illustrare progetto CONTAINER Lab, insieme a Giovani Sicindustria, Messina Servizi e AMAM; Laboratori creativi con gli studenti del Basile a cura di BENEFIT e VILLARE’, presso Istituto Comprensivo G. Catalfamo;

Venerdì 25 novembre alla Marina del Nettuno e alla Camera di Commercio 10:00 – 18:00. GreenUp. Convegno «Verso una Città più sostenibile … to GreenUp; 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary; 20:00 – 22:00. Presentazione collezione Fresco di Canapa Blu & Canapa. Food (Chef Pasquale Caliri) & drink (Christian Costantino) Master class. Intervengono MillaSensi e Molino Crisafulli.

Sabato 26 novembre alla Marina del Nettuno e alla Camera di Commercio 10:00 – 13:00. GreenUp. Convegno «Verso una Città più sostenibile … to GreenUp. Tavole rotonde. 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 18:00 – 20:00. Re-Made. Prosegue Temporary Durante gli orari di apertura del Temporary saranno presenti gli artigiani Alice Salmeri e Marcella Lussi. 18:00-21:00. Go to Neptune. Location: Marina del Nettuno, Batteria Masotto



Posizionamento delle installazioni artistiche realizzate durante le giornate del Festival da Antonello Bonanno Conte, Laura Abate, Miky Degni, con il supporto della sarta e stilista Mary Serah Koroma. In tale occasione verrà anche installata l’opera dell’artista G.Luigi Rossi. Le installazioni nel fondale verranno eseguite dalla scuola PSS di Domenico Majolino.

20:00 – 22:00 Wine Painting con l’artista Miky Degni presso ristorante “Casa e Putia”

Domenica 27 novembre alla Marina del Nettuno 10:00 – 16:00. Re-Made. Temporary BENEFIT Blue, B.Lab, Re-Made in Sicily; 12:30 – 16:00. FEC Lunch, con intrattenimento musicale del gruppo Fuori Orario. Prenotazione obbligatoria.



