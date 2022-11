Cineclub dei Piccoli: i film da vedere a Messina

Dopo due edizioni palermitane, arriva anche a Messina il “Cineclub dei Piccoli“: il festival di animazione ed eventi speciali dedicato ai bambini. Insieme alle proieizioni dei film, infatti, saranno organizzati dei laboratori di illustrazione per scoprire i segreti della settima arte. «Promuovere percorsi personali di libera creatività, valorizzare pluralità e diversità – ha detto Francesco Torre dell’Associazione Arknoah, fondatore e direttore artistico della rassegna cinematografica –, questo è il Cineclub dei Piccoli e aver dedicato questa edizione a Michel Ocelot rappresenta in questo senso una scelta identitaria».

Ocelot, regista e animatore francesce, infatti, sarà al centro della terza edizione del “Cineclub dei Piccoli” con la proieizione di “Principi e Principesse” lungometraggio del 2000 composto da sei episodi, ispirati al teatro delle ombre. Il film è stato rieditato dalla Cineteca di Bologna. (In copertina un frame del film “Hanukkah – La festa delle luci di Maurizio Forestieri)

A Messina il Cineclub dei Piccoli: il programma

A organizzare la terza edizione del festival: l’Associazione culturale Arknoah, con il sostegno della FICC – Federazione Italiana dei Circoli del Cinema, dell‘Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con la Direzione didattica Aristide Gabelli di Palermo e con l’Istituto Comprensivo n. 7 Enzo Drago di Messina.

Qui il programma delle proieizioni da mercoledì 24 a sabato 26 novembre 2022 (in foto un frame del film “Papa is big, i am small” di Anya Ru e Masha Rumyantseva:

mercoledì 23 novembre , alle 10, all’Istituto Comprensivo n. 7 “E. Drago”: Proiezione Concorso Cortometraggi Giuria popolare;

, alle 10, all’Istituto Comprensivo n. 7 “E. Drago”: Proiezione Concorso Cortometraggi Giuria popolare; mercoledì 23 novembre , alle 16.30, al Cinema Lux: anteprima nazionale “Principi e Principesse” di Michel Ocelot (Francia 2000, 80′, riedizione a cura della Cineteca di Bologna);

, alle 16.30, al Cinema Lux: anteprima nazionale “Principi e Principesse” di Michel Ocelot (Francia 2000, 80′, riedizione a cura della Cineteca di Bologna); venerdì 25 novembre , alle 16, al Cinema Lux: Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione “Principi e Principesse” di Michel Ocelot (Francia 2000, 80′, riedizione a cura della Cineteca di Bologna);

, alle 16, al Cinema Lux: Proiezione “Cineclub” con laboratorio didattico di illustrazione “Principi e Principesse” di Michel Ocelot (Francia 2000, 80′, riedizione a cura della Cineteca di Bologna); sabato 26 novembre, alle 16, al Cinema Lux: premiazione Concorso Cortometraggi con proiezione del corto vincitore e proiezione saggio finale workshop.

A questo link per prenotare.

(6)