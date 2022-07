Eventi estate 2022 a Messina, Nino Frassica ospite d’eccezione: «Fiero di essere messinese»

L’estate 2022 degli eventi a Messina inizia a prendere forma, dopo lo stop forzato degli ultimi mesi. Da venerdì 8 a domenica 17 luglio sette cantanti, musicisti e gruppi musicali saranno in concerto in città per la rassegna #LiveMe. Il Comune ha scelto questo nome, ha spiegato il vicesindaco Francesco Gallo, in quanto rappresenta un gioco di parole tra “live” Messina (vivi Messina) e “live” inteso come dal vivo.

Achille Lauro, Clementino, Carmen Consoli: questi alcuni degli artisti che si esibiranno a Piazza Duomo. Ma l’ospite d’eccezione sarà un messinese puro, il comico Nino Frassica, che stamattina, giovedì 7 luglio, ha partecipato a una conferenza stampa insieme al sindaco Federico Basile a Palazzo Zanca.

Eventi estate 2022, Nino Frassica a Messina con Los Plaggers – VIDEO

«Sono veramente contento di tornare a Messina – ha detto Frassica – perché il mio gruppo musicale, con cui ho fatto centinaia di concerti e giro l’Italia, è composto da messinesi. Insieme a Ivano Girolamo (voce e piano) abbiamo trovato i musicisti. Ho invitato il gruppo Glorius e Gabriele Savasta, che sarà con noi sabato».

Per il cabarettista 72enne, quel che conta è «tornare a Messina e raccogliere le forze per essere forti nel mondo dello spettacolo». «L’unione – spiega – fa la forza e anche a me piacerebbe trovare musicisti e artisti che insieme collaborando possano avere più spazio in campo nazionale. Per vizio e abitudine mi sento messinese e sono fiero di esserlo».

Frassica, che ha ricevuto dal presidente dell’ACR Messina una maglia della squadra con il suo nome, ha poi colto l’opportunità per riaffermare la sua partnership con il club peloritano, di cui è testimonial. «Mi è stato offerto – ha aggiunto – l’incarico di fare il testimonial dell’ACR. Sabato durante lo spettacolo inviterò il pubblico ad abbonarsi. Sono a disposizione della società al 100%. Se c’è bisogno di verniciare il campo per tracciare le linee, io lo faccio».

L’attore messinese è stato inoltre elogiato dagli assessori e dal Sindaco stesso. «A Frassica – dichiara l’assessore al turismo Enzo Caruso – riconosciamo la capacità di portare Messina fuori dallo Stretto. Gli eventi hanno cominciato ad assumere un altro aspetto. L’anno scorso abbiamo offerto biglietti agli alberghi. È un meccanismo che si muove attorno al marchio VisitMe. Concerti ed eventi hanno un filo conduttore che è promuovere Messina.

In chiusura, il sindaco Basile ha ribadito l’importanza per Messina di questi eventi, inizialmente rimandati proprio all’estate del 2022 per via del Covid. «Se siamo qua – conclude – è perché abbiamo posto la città nelle condizioni di rilanciarla. Qualcuno aveva detto di fare gli eventi a luglio. Poteva anche non essere fatto, ma l’abbiamo fatto. Non era scontato. La fondazione? La città ha necessità di averla. Nino Frassica, che con il suo amore per la città ha dimostrato di avere Messina nel cuore, oggi è qua perché abbiamo tutti la voglia di rimettere la città al centro».

