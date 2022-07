Calcio, Nino Frassica testimonial dell’ACR Messina per la stagione 2022-23

Un messinese per il Messina: l’attore e comico Nino Frassica è il nuovo testimonial dell’ACR Messina. La principale squadra calcistica peloritana ha annunciato che l’iconico maresciallo Cecchini di Don Matteo, da sempre in prima linea per la sua città, ha avviato una collaborazione con la Società.

«All’appello per rilanciare il Messina calcio – si legge in una nota pubblicata dal club – non poteva mancare la risposta di un supertifoso, una personalità che ha sempre dimostrato l’attaccamento e il senso d’appartenenza alla sua città. Nino Frassica ha così deciso di legare la propria immagine all’Acr Messina per la stagione sportiva 2022/23».

I dettagli della partecipazione di Nino Frassica all’imminente stagione che vedrà l’ACR Messina impegnato nel campionato di Serie C saranno forniti durante una conferenza stampa di presentazione in programma sabato 9 luglio a margine dello spettacolo a Piazza Duomo con i Plaggers.

«Siamo orgogliosi che un grande artista, da sempre innamorato di Messina e del Messina, abbia voluto unirsi a noi in questa stagione di rilancio – ha detto il presidente Pietro Sciotto – conosciamo tutti l’amore che Nino Frassica ha per la nostra squadra, lo ha dimostrato nei film e nelle sue performance. Adesso è ufficialmente uno di noi. Benvenuto nella famiglia dell’Acr Messina».

Parte così l’annata calcistica 2022/23 dell’ACR Messina, dopo un mese di giugno tribolato in cui si è sfiorata l’ennesima scomparsa dal calcio professionistico. È in corso l’allestimento della rosa e dello staff tecnico, su cui si sta lavorando per garantire una certa continuità con il gruppo protagonista della salvezza raggiunta qualche mese fa. Il Messina è pronto a iniziare una nuova avventura, ma stavolta, sembrerebbe, con rinnovato ottimismo.

