Messina. Da Carmen Consoli ad Achille Lauro: le date dei concerti a piazza Duomo

Via il conto alla rovescia per i concerti in programma a piazza Duomo, a Messina, quest’estate: da Carmen Consoli ad Achille Lauro, passando per Clementino, vediamo tutte le date di luglio 2022 riprogrammate dal Comune dopo lo stop disposto dal Governo a dicembre 2021.

Il “Natale della Rinascita” quest’anno arriva a luglio. Palazzo Zanca ha infatti riprogrammato i concerti in programma tra dicembre 2021 e gennaio 2022, bloccati dalle normative anti-covid disposte a seguito dell’aumento dei contagi di questo inverno in tutta Italia. Ad aprire gli eventi di luglio a piazza Duomo sarà la “cantantessa” catanese, Carmen Consoli questo venerdì 8 luglio alle 21.00. Poi sarà il turno di Nino Frassica, sempre questo weekend, che si concluderà con la Nuova Compagnia di Canto Popolare. Sul palco la prossima settimana, invece, i Tinturia, Achille Lauro, l’Accademia Filarmonica di Messina e, infine, Clementino.

Messina, i concerti di luglio 2022 a piazza Duomo

Pubblichiamo di seguito il calendario esatto dei concerti in programma a piazza Duomo, a Messina.

Carmen Consoli – 08 luglio 2022;

Nino Frassica E Los Plagges – 09 luglio 2022;

Nuova Compagnia Di Canto Popolare – 10 luglio 2022;

Tinturia – 14 luglio 2022;

Achille Lauro – 15 luglio 2022;

Accademia Filarmonica Di Messina – 16 luglio 2022;

Clementino – 17 luglio 2022.

Gli eventi, come previsto inizialmente per “Il Natale della Rinascita” sono a ingresso gratuito.

