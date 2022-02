Da Achille Lauro a Marco Mengoni, i concerti previsti a Messina tra il 2022 e il 2023

Al via le dirette di fine mandato degli esponenti della Giunta De Luca: a cominciare il giro è stato l’assessore allo Sport e allo Spettacolo, Francesco Gallo, che ha fatto il punto sui concerti – gratis e a pagamento – previsti per Messina tra l’estate del 2022 e del 2023. Oltre ad Achille Lauro, recupereranno l’esibizione saltata a Natale a causa delle restrizioni covid, anche tanti altri artisti, locali e non. Vediamo, nel dettaglio, chi saranno (e i “fuori programma”).

Si toglie dalla rosa dei papabili alla candidatura a sindaco di Messina e si propone ad lanciarsi per primo nel calendario delle dirette di questa settimana l’assessore allo Sport, allo Spettacolo, ai rapporti con ATM, che ha preso sulle proprie spalle anche la delega dell’ex assessore Laura Tringali alla Scuola. Il video si apre con lo spot pensato per la tappa messinese del giro d’Italia e prosegue con un breve riepilogo dei grandi eventi previsti nella città dello Stretto tra luglio 2022 e luglio 2023.

Primo “fiore all’occhiello”, chiaramente, è Achille Lauro: «Ci tengo a precisare una cosa importante che non va sottovalutata – ha affermato Gallo. Achille Lauro gratis in concerto a Messina è un lusso che la città si è potuta permettere dopo tanti anni difficili. Chi mi ha preceduto ha vissuto anni difficili, perché non c’erano le risorse. I grandi eventi hanno bisogno di location, risorse, una certa programmazione (e anche di qualche rapporto). Adesso questi tre elementi ci sono. Abbiamo location per spettacoli all’aperto, speriamo di avere l’affaccio al mare della Fiera il più presto possibile».

Dopo aver ringraziato il sindaco e gli altri esponenti della Giunta che hanno contribuito alla programmazione, l’assessore Francesco Gallo ha elencato i concerti già programmati e in corso di programmazione. Ecco l’elenco:

Vasco rossi il 17 giugno 2022 (a pagamento);

il 17 giugno 2022 (a pagamento); Carmen Consoli l’8 luglio 2022;

l’8 luglio 2022; Nino Frassica il 9 luglio 2022;

il 9 luglio 2022; La nuova compagnia di canto popolare il 10 luglio 2022;

il 10 luglio 2022; Achille Lauro 15 luglio a piazza Duomo (gratis);

15 luglio a piazza Duomo (gratis); Clementino 16 luglio a piazza Duomo (gratis);

16 luglio a piazza Duomo (gratis); Tiziano Ferro il 4 luglio 2023 al Franco Scoglio;

il 4 luglio 2023 al Franco Scoglio; Marco Mengoni il 22 luglio 2023.

Lo spettacolo dei Tinturia si “incastrerà” sempre nella settimana di Achille Lauro, mentre si aggiungerà all’elenco del Natale della Rinascita anche Alberto Urso. Inoltre, ha assicurato Francesco Gallo, saranno contattati tutti gli artisti, locali e non, che dovevano esibirsi durante le recenti festività.

