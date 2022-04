Eventi a Messina: la guida per scoprire cosa c’è da fare in città nel weekend

Pensavate fosse arrivata la primavera piccole canaglie e invece!, ma se c’è una certezza è sicuramente il fine settimana e quindi la nostra succosissima guida agli eventi organizzati a Messina e dintorni per non rimanere impigliati nella noia. Musica, mostre, dj set e vinili, ma anche laboratori dedicati alla settima arte e presentazione di libri: tutto quello che puoi fare a Messina nel tuo tempo libero lo trovi qui.

Prima di arrivare a tutti gli eventi di Messina, ci piace ricordare in questi spazi virtuali dedicati alla cultura: Aurelio Valentini, scomparso lo scorso 30 marzo, all’età di 87 anni. Aurelio Valentini appartiene a quella generazione di artisti messinesi sempre sospinto da grande passione e stimoli.

Non a caso era tra gli artisti che aveva aderito al progetto “Orientale sicula 7 punto arte” associazione culturale, nata a Messina nel 2006, da un’idea di Riccardo Orlando, Stello Quartarone e Saverio Caprì, che aveva come obiettivo la promozione della cultura a livello locale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento alle arti figurative, fotografia e installazioni.

«Tutte le iniziative promosse dall’associazione – ci racconta Antonio Giocondo della galleria Spazioquattro – hanno influenzato la realtà artistica della città di Messina e ciò è servito sia da stimolo per altre iniziative culturali, sia come volano per il futuro artistico, soprattutto dei giovani ai quali è nostra intenzione riservare una particolare sensibilità e attenzione. Nel settembre del 2009 abbiamo inaugurato a Messina la nuova sede in Via Mario Giurba 27 e, in tale occasione, si è incrementato il numero dei soci fondatori: Pippo Galipò, Giuseppe Geraci, Antonio Giocondo, Claudio Militti, Demetrio Scopelliti, Piero Serboli e, appunto, Aurelio Valentini».

Gli imperdibili

Anche per questa puntata vi consigliamo due eventi a Messina da non perdere. Il primo appuntamento è in programma sabato 2 aprile, dalle 18:30 alla Mondadori, ed è l’inaugurazione di “CHARTÆ” mostra di Linda Sofia Randazzo (in foto), a cura di Mariateresa Zagone. «La mostra – scrive la Zagone – vuole indagare come nasce un’ opera pittorica e proverà a sbirciare nella sua genesi tramite un percorso che ricostruisce una sorta di sketchbook, fogli di carta che provengono da album di schizzi sparsi sono qui ricomposti in una sequenza serrata, a tratti dialogica, sui pannelli appositamente predisposti fra i libri.

Il progetto curatoriale e il nucleo del pensiero creativo di Linda Sofia Randazzo permetteranno ai visitatori di osservare da vicino la sua pratica quotidiana del disegnare. Cani e gatti si alternano a nudi di donna e di uomo, a bambini, a pescatori e, soprattutto, a bagnanti. Un vasto repertorio di grafiche, dalla matita al carboncino, alla penna bic, mentre negli acquerelli e nelle chine Linda esplora l’interazione dinamica tra la linea e il colore in senso espressionistico». Un motivo in più per andarci? Perché per Linda Sofia Randazzo, originaria di Palermo, è la prima mostra a Messina.

Il secondo evento imperdibile, invece, è in programma domenica 3 aprile alle 18 al Palacultura. Per la stagione della Filarmonica Laudamo di Messina, infatti, sul palco arriva Emmanuel Pahud & Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Corelli”, diretta dal Maestro Bruno Cinquegrani. «Emmanuel Pahud, – si legge nella nota – è fra i più importanti musicisti contemporanei, diventato a soli ventidue anni 1° flauto solista dei Berliner Philharmoniker, è stato insignito nel 1998 della “Victoire de la Musique Classique” come solista strumentale dell’anno.

Si è esibito con le più importanti orchestre al mondo (fra cui la London Symphony Orchestra, l’Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese) e con i più grandi musicisti nei contesti più prestigiosi. Caratteristica di Pahud è la sua enorme flessibilità per tutti i linguaggi musicali, anche contemporanei, sicché il suo contributo ha certamente ampliato il repertorio flautistico, arricchendolo anche di numerose composizioni a lui dedicate».

A dirigere l’Orchestra del Conservatorio Corelli di Messina ci sarà il Maestro Bruno Cinquegrani. «Ha esordito al San Carlo di Napoli e ha diretto produzioni liriche a Londra, Parigi, Helsinki, Seattle, Aspen, Tokyo, Bologna, Bergamo, Palermo, Sassari. Ha collaborato con solisti come Placido Domingo, Thomas Allen, Mariella Devia, Ruggero Raimondi e registi come Woody Allen». Un motivo in più per andarci? Anche per Emmanuel Pahud sarà la prima volta in riva allo Stretto.

Tutti gli eventi a Messina

Per chi avesse voglia nuove mostre, nuovi libri, nuovi suoni qui troverete tutti gli eventi organizzati a Messina e dintorni per il weekend che va da venerdì 1 a domenica 3 aprile, senza dimenticare qualche piccolo spoiler con gli eventi per cominciare bene la settimana.

Mostre

da sabato 2 aprile, alla Mondadori: “CHARTÆ” di Linda Sofia Randazzo , a cura di Mariateresa Zagone . La mostra sarà visitabile fino al 16 aprile;

, a cura di . La mostra sarà visitabile fino al 16 aprile; da sabato 2 aprile, alla Galleria Arte Cavour: “I 4 elementi”, mostra di Nino Siragusa . L’esposizione è visitabile fino al 9 aprile;

. L’esposizione è visitabile fino al 9 aprile; domenica 3, alla Foro G gallery a Ganzirri: “Fil Rouge Performance + Condi-Visione” a cura di Roberta Guarnera ;

; continua fino al 5 aprile, al Teatro Vittorio Emanuele per la rassegna “L’Opera al Centro” curata da Giuseppe La Motta: “Microcosmo” di Rosa Rigano ;

; continua fino al 7 aprile, alla galleria Spazioquattro: “Moby Dick or The Whale”, mostra di matite e ceramiche di Antonino Amato (in foto);

(in foto); continua fino all’8 aprile, al Teatro dei Tre Mestieri, per la rassegna “Espressivamente”, a

cura di Dania Mondello : inaugurazione di “Quisquilie“, personale di Martina Karamazov;

cura di : inaugurazione di “Quisquilie“, personale di prosegue fino al 15 maggio, alla Biblioteca Regionale di Messina : la mostra “Sulla città piagata e straziata dalla devastazione del 28 dicembre”;

: la mostra “Sulla città piagata e straziata dalla devastazione del 28 dicembre”; fino al 21 giugno, a Palazzo Zanca: “No more, 13 artisti per la pace” a cura dell’Associazione Impronte.

Libri

venerdì 1, alle 18, alla Mondadori: presentazione del nuovo libro di Lelio Bonaccorso “Vento di libertà” (edito da Tunué). Dialoga con l’autore Milena Romeo;

venerdì 1, alle 17:30, alla Biblioteca Comunale Oasi di Barcellona: presentazione del libro di Teresa Porcella “Aiutiamoli a fare da soli” (Editoriale Scienza), a cura de L’Incanto Storia , in collaborazione con Ossidi di Ferro ;

“Aiutiamoli a fare da soli” (Editoriale Scienza), a cura de , in collaborazione con ; venerdì 1, alle 18, alla Feltrinelli: presentazione del libro di Paolo Soffientini “Cent’anni da leoni – Manuale per vivere a lungo senza rinunce” (Mondadori). Dialogano con l’autore Giuseppe Ruggeri e Pietro Spataro;

“Cent’anni da leoni – Manuale per vivere a lungo senza rinunce” (Mondadori). Dialogano con l’autore e sabato 2, alle 17:30, alla Piccola Biblioteca di Lingua e Cultura Russa, in via Santa Marta 165: Centenario Zveteremich, presentazione della Rivista “Scorci” ;

; sabato 2, alle 18:30, alla libreria Colapesce: presentazione del libro di Eduardo Savarese “È Tardi!” (Wojtek Edizioni). Contestualmente avrà luogo un incontro esplorativo per parlare di Fabryka di Wojtek: Savarese, ora come editor della casa editrice, presenterà il progetto ai presenti e accoglierà autori e autrici interessati/e.

Musica

venerdì 1, dalle 20, alla Marina del Nettuno: The Brixton Live , 80′ & 90’s alternative rock;

, 80′ & 90’s alternative rock; venerdì 1, dalle 22, al Retronouveau: Mind the Gap, dj set a cura di Giovanni Santoro e Re-Birth . Ingresso Gratuito fino alle 23:59;

e . Ingresso Gratuito fino alle 23:59; sabato 2, alle 18 al Palacultura, per l’ Associazione Musicale Vincenzo Bellini : “Archi della Massimo Youth Orchestra”, dirige il Maestro Michele De Luca . Musiche di Mozart, Barber, Morricone. In collaborazione con Fondazione Teatro Massimo di Palermo ;

: “Archi della Massimo Youth Orchestra”, dirige il . Musiche di Mozart, Barber, Morricone. In collaborazione con ; sabato 2, dalle 19:30, al Retronouveau: PUB ROCK – Birre alla spina, pinse & rock’n’roll!, DJ set Classic Rock \\ Alternative \\ New Wave \\ Indie ideato e mixato da Davide Patania . Ingresso Gratuito fino alle 23:59;

. Ingresso Gratuito fino alle 23:59; sabato 2, alle 22, al V – Vermouth & Vinili di Milazzo: Route 66 live, con Roberto Giriolo e Daniele Paone ;

e ; domenica 3, dalle 11, alla libreria Colapesce: “viva vinile_il mercatino del vinile”, a cura di Best Price Rec . Dj set in vinile di Alberto Russo e Kollasso ;

. Dj set in vinile di e ; domenica 3, alle 18, al Palacultura, per la F ilarmonica Laudamo : Emmanuel Pahud & Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Corelli”, dirige il Maestro Bruno Cinquegrani. Musiche di Schubert, Poulenc, Mozart, Chaminade;

: Emmanuel Pahud & Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Corelli”, dirige il Maestro Bruno Cinquegrani. Musiche di Schubert, Poulenc, Mozart, Chaminade; domenica 3, alle 19, all’associazione AENIGMA: “Pratilonga di tango argentino”, a cura de La Milonguita del Domingo Messina.

Cinema

venerdì 1, alle 21, alla Multisala Iris: “ Ambulance “, un film di Michael Bay, in lingua originale sottotitolato in italiano;

“, un film di Michael Bay, in lingua originale sottotitolato in italiano; venerdì 1, alle 18:30, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “ La ragazza con il braccialetto ” di Stéphane Demoustier, in lingua originale sottotitolato in italiano;

” di Stéphane Demoustier, in lingua originale sottotitolato in italiano; sabato 2, alle 16:30, al Cinema Lux, per il Cineforum Don Orione: “ Versi perversi ” di Roald Dahl, con laboratorio didattico per bambini ;

” di Roald Dahl, con ; venerdì 1 e domenica 2, alle 16:30 e alle 20:30, e domenica 3 aprile, alle 16:30, alle 18:30 e alle 20:30, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Una storia d’amore e di desiderio” di Leyla Bouzid, in lingua originale sottotitolato in italiano.

Mountain Bike e Trekking

sabato 2, dalle 08 con partenza da Paradiso: “ Neofiti Mari e Monti “, escursione in mountain bike , a cura di Mediterranea Bike;

“, , a cura di Mediterranea Bike; sabato 2, alle 16:30, con partenza dall’Ufficio turistico, corso Colombo di Oliveri: “ Il cielo di Primavera a Marinello “, a cura dell’ Associazione PFM . A questo link per prenotare;

“, a cura dell’ . A questo link per prenotare; domenica 3, dalle 09:30, a Roccella Valdemone: “Il Vino nella Rocca – wine trekking nella Valle Alcantara“, a cura di Alcantara Rupestre. A questo link per prenotare.

Per iniziare bene la settimana

Gli eventi a Messina non si fermano mica al weekend, ma continuano per tutta la settimana, qui qualche piccolo spoiler:

lunedì 4 aprile, al Cinema Lux per il Cineforum Don Orione: “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard. Previsti tre spettacoli a partire dalle 16:30.

(5)